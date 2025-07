Em meio a desgastes com governo, Câmara ouve dois ministros de Lula nesta quarta Alexandre Silveira e Camilo Santana são esperados por deputados; Sidônio Palmeira seria ouvido, mas pediu para remarcar audiência Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Alexandre Silveira e Camilo Santana serão ouvidos por parlamentares Montagem - Tomaz Silva/Agência Brasil e José Cruz/Agência Brasil

Dois ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem ir à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (9). Inicialmente, seriam três, pois o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Sidônio Palmeira, que era esperado pela Comissão de Comunicação, pediu para adiar a audiência para 13 de agosto.

O ministro da Educação, Camilo Santana, às 14h, vai debater o PNE (Plano Nacional de Educação) na comissão mista que discute o projeto sobre o plano.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai à Comissão de Minas e Energia debater os impactos e os desdobramentos da medida provisória que propõe alterações estruturais no setor elétrico.

A expectativa é de que os dois respondam também a questionamentos de parlamentares a respeito das ações de cada ministério.

A ida de parte da Esplanada de Lula ao Congresso se dá em meio ao embate entre governo e Legislativo pelas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e pode ampliar o desgaste entre parlamentares e o Palácio do Planalto.

Na terça-feira (8), a ministra do Planejamento, Simone Tebet, participou de uma audiência da CMO (Comissão Mista de Orçamento).

Na ocasião, ela afirmou que 2026 será um ano desafiador para as contas públicas. Por outro lado, garantiu que haverá compromisso do governo para seguir o arcabouço fiscal e manter a meta fiscal.

