Federação Israelita de São Paulo lança campanha contra antissemitismo no Brasil Iniciativa reúne vídeos emocionantes de sobreviventes e alerta para crescimento do ódio no país São Paulo|Do R7, em Brasília 31/07/2025 - 17h07 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h07 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Federação Israelita de São Paulo lançou uma campanha contra o antissemitismo em resposta ao aumento de manifestações antissemitas.

A iniciativa destaca relatos emocionantes de sobreviventes do Holocausto, como Ariella Segre e Gabriel Waldman, que alertam sobre a intolerância crescente.

Os vídeos da campanha, criados por Marcio Pitliuk, têm o objetivo de educar e conscientizar a sociedade sobre o perigo do ressurgimento do antissemitismo.

A campanha foi lançada após o Brasil se retirar da IHRA, gerando críticas de líderes judaicos e reforçando a importância de enfrentar o ódio na democracia.

Campanha é uma resposta à escalada de manifestações antissemitas no Brasil Divulgação/ Federação Israelita SP

O Memorial do Holocausto e a Federação Israelita do Estado de São Paulo lançaram uma campanha de combate ao antissemitismo em resposta à escalada de manifestações antissemitas no Brasil e no mundo.

A iniciativa é protagonizada por sobreviventes do Holocausto que reconstruíram suas vidas no Brasil e hoje fazem um apelo comovente pela preservação dos valores democráticos e do respeito às diferenças.

Entre os protagonistas estão Ariella Segre e Gabriel Waldman, que narram suas trajetórias de dor, superação e gratidão ao Brasil, mas também expressam profunda preocupação com os sinais crescentes de intolerância e desinformação.

A campanha também traz vídeos dirigidos pelo cineasta e curador do Memorial do Holocausto, Marcio Pitliuk, que deu voz a personagens reais da história.

“Esses depoimentos não são somente memórias, são um alerta. Quando os sobreviventes dizem que estão vendo o antissemitismo ressurgir, o Brasil precisa escutar com atenção. Eles já viram esse filme antes”, afirma Pitliuk.

Os vídeos terminam com a mensagem direta: “Diga NÃO ao antissemitismo.”

Campanha terá vídeos nas redes sociais

O lançamento ocorre sob a curadoria e supervisão do diretor-executivo do Memorial do Holocausto, Rabino Toive Weitman. Para ele, a ação é um antídoto contra a banalização do mal.

“O Memorial existe para lembrar, educar e prevenir. Quando a sociedade naturaliza discursos de ódio, o passado deixa de ser passado. Esta campanha é um chamado à consciência coletiva”, destaca Weitman.

Os vídeos estão sendo veiculados nas redes sociais das instituições e devem integrar ações educativas e de mobilização pública em escolas, universidades e espaços comunitários ao longo do segundo semestre.

Segundo a federação, a campanha é lançada em um momento delicado, em que o governo federal, por decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retirou o Brasil da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto), organização que reúne países comprometidos com o combate ao antissemitismo e à negação da Shoá.

A decisão gerou forte repercussão internacional e foi duramente criticada por lideranças judaicas no Brasil e no exterior.

“Esse é um momento crítico para reafirmarmos os valores que sustentam a democracia brasileira. O antissemitismo não pode ser minimizado, silenciado ou explorado politicamente. Dar voz aos sobreviventes é um gesto de responsabilidade histórica e social”, afirma Jairo Roizen, gerente de comunicação da Federação Israelita SP.

