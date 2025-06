Secretários do DF estão em Israel e se protegeram em bunkers durante alerta na madrugada Comitiva aguarda liberação do espaço aéreo para poder retornar ao Brasil Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipe brasileira em Israel é composta por secretários do GDF Reprodução/Redes sociais/@rafaelbueno.go - Arquivo

A comitiva do Consórcio Brasil Central, integrada por secretários e membros do GDF (Governo do DF) , que está em viagem oficial a Israel se abrigou por duas horas em bunkers durante o alerta de emergência. O grupo aguarda a liberação do espaço aéreo israelense para retornarem ao Brasil em segurança.

A missão oficial partiu de um convite do governo de Israel em uma ação de cooperação internacional em áreas estratégicas. Fazem parte da comitiva o secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno; a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa Júnior; e o secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho.

Segundo informações das assessorias, os membros das comitivas foram acordados por volta de 3h da manhã desta sexta-feira (13) por alarmes sonoros e foram orientados a se deslocar para bunkers localizados em todos os andares do hotel. Depois que a situação foi normalizada, todos voltaram aos quartos em segurança.

Segundo a Seagri (secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural), o GDF está mantendo contato com o grupo e oferecendo apoio, e providências estão sendo adotadas para garantir o retorno da equipe brasileira. “O Governo do Distrito Federal segue monitorando a situação e reafirma seu compromisso com a integridade de seus representantes no exterior”, afirma.

‌



A missão oficial estava prevista para acontecer entre 7 e 14 de junho, com objetivo de fortalecer a cooperação internacional e promover a troca de experiências em áreas estratégicas para o desenvolvimento da região do Brasil Central (DF, GO, MA, MT, MS, RO e TO).

Entenda

Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã na noite desta quinta-feira (12). O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e tem como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida. Segundo Effie Defrin, porta-voz do IDF, o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”.

‌



A alegação do IDF é que o Irã tem urânio enriquecido suficiente para construir várias bombas em poucos dias. “Hoje, o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano são uma ameaça existencial ao Estado de Israel e ao mundo em geral”, afirmou em comunicado.

Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que esse momento é “decisivo na história de Israel”. Netanyahu ainda afirmou que a operação continuará pelos próximos dias. “Há alguns momentos, Israel lançou a Operação Leão Ascendente, uma operação militar direcionada para conter a ameaça iraniana à sobrevivência de Israel. Esta operação continuará pelos dias necessários para eliminar essa ameaça”, disse.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp