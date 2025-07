Entidades repudiam entrada de ação formal do Brasil contra Israel por genocídio País vai apresentar intervenção formal no processo da África do Sul que considera as ações de Israel em Gaza como genocídio Brasília|Do R7 23/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h08 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil formaliza entrada em ação na Corte Internacional de Justiça contra Israel por genocídio.

Itamaraty está preparando a submissão de uma intervenção formal baseada em alegações da África do Sul.

Entidades brasileiras, como a Conib, criticam a decisão, consideram-na infundada e afirmam que rompe com a política externa moderada do Brasil.

A Conib ressalta que o termo genocídio é inadequado e aponta que a responsabilidade pelas mortes de palestinos recai sobre o Hamas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

África do Sul acusa Israel de cometer genocídio em Gaza Record/ reprodução

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) e outras entidades criticaram nesta quarta-feira (23) a adesão do governo brasileiro à ação na Corte Internacional de Justiça da ONU (Organização das Nações Unidas) em que considera as ações de Israel na Faixa de Gaza como genocídio.

Em nota, o Itamaraty anunciou que está em fase final para submissão de intervenção formal no processo em curso na Corte Internacional de Justiça, movido pela África do Sul com base na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.

“A decisão fundamenta-se no dever dos Estados de cumprir com suas obrigações de Direito Internacional e Direito Internacional Humanitário frente à plausibilidade de que os direitos dos palestinos de proteção contra atos de genocídio estejam sendo irreversivelmente prejudicados, conforme conclusão da Corte Internacional de Justiça, em medidas cautelares anunciadas em 2024″, diz o texto do governo brasileiro.

Segundo as entidades, a alegação é falsa e sem fundamento. Em nota enviada ao R7, a Conib (Confederação Israelita do Brasil) lamentou a decisão do governo brasileiro de apoiar formalmente a África do Sul e chamou a medida de “equivocada”.

Além disso, a Confederação afirmou que o gesto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez, demonstra como a política externa brasileira abandonou sua tradição de equilíbrio e moderação.

“A acusação de genocídio promovida pela África do Sul é não apenas falsa, como perversa, já que o termo genocídio foi criado justamente para definir o Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas. O grupo terrorista Hamas usa deliberadamente civis palestinos como escudos humanos e admite isso publicamente. As trágicas mortes de palestinos são de responsabilidade do Hamas, que iniciou esse conflito com um ataque brutal contra Israel e poderia encerrá-lo imediatamente libertando os reféns e se rendendo”, disse a Conib.

O IBI (Instituto Brasil Israel) diz que faltou uma apuração antes da decisão.

“Acreditamos que o endosso brasileiro à acusação feita pela África do Sul, sem que haja uma investigação prévia, enfraquece o país diplomaticamente. Infelizmente, o órgão competente para realizar tal investigação também tem mostrado pouca isenção sobre os diferentes casos de crimes contra os direitos humanos a depender dos países que os perpetram”, afirma o comunicado.

