Incêndio de grandes proporções atinge galpão na zona norte de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de materiais plásticos no Limão, na zona norte da capital paulista, na tarde desta quarta-feira (12). O local fica próximo à avenida Marquês de São Vicente, onde ocorreu o acidente envolvendo um avião de pequeno porte que vitimou duas pessoas na última sexta-feira (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 20 viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. O tenente Alexandre Costa explicou que o local é uma indústria de materiais plásticos, que também fabrica tinta a base de água. No galpão, havia uma grande quantidade de material combustível armazenada. Esse material, inclusive, pode ter ocasionado uma explosão durante o combate ao incêndio.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o teto do local desabou por causa do fogo, e houve abalo da estrutura metálica. Felizmente, ninguém ficou ferido.

No momento em que as chamas começaram, algumas pessoas trabalhavam no galpão, mas conseguiram sair rapidamente.

Incêndio atingiu galpão no bairro do Limão Agência Record