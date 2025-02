Novo vídeo mostra exato momento da queda do avião em São Paulo

Um novo vídeo divulgado na manhã desta sexta-feira (7) mostra outro ângulo do acidente aéreo que aconteceu na avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo informações, o avião, que saiu do Campo de Marte em direção a Porto Alegre (RS), tentou fazer um pouso de emergência e atingiu um ônibus, poucos momentos após a decolagem .



Dados do Corpo de Bombeiros confirmam a morte de duas pessoas carbonizadas e outras seis pessoas ficaram com ferimentos leves: cinco estavam no ônibus, e um motociclista que passava pelo local e caiu na hora do acidente.