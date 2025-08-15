Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração e exposição de menores Ele é acusado de explorar e expor menores de idade em conteúdos publicados nas redes sociais São Paulo|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 09h43 (Atualizado em 15/08/2025 - 10h09 ) twitter

Hytalo Santos já estava com as redes suspensas pela Justiça desde o início da semana Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@ hytalosanto/Arquivo

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é investigado por suposta exploração sexual e “adultização” de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais, além de tráfico humano. Outro suspeito, Israel Nata Vicente, marido do influenciador, também foi detido.

A operação foi coordenada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil de São Paulo e Polícia Rodoviária Federal. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux (PB).

As investigações ganharam força depois que o youtuber Felca, com mais de 4 milhões de inscritos, denunciou em vídeo, no início de agosto, que Hytalo estaria expondo menores de forma sexualizada em suas postagens.

Nos últimos dias, a Justiça da Paraíba já havia adotado medidas contra o influenciador:

‌



Bloqueio das redes sociais e retirada da monetização de vídeos;

Proibição de contato com adolescentes citados nas investigações;

Busca e apreensão de celulares e computador na casa dele, em João Pessoa.

O R7 tenta contato com a defesa do influenciador para obter esclarecimentos, mas ainda não recebeu retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Em nota, o Ministério Público e as instituições parceiras afirmaram que o caso é conduzido com rigor técnico e respeito às vítimas, mas alertaram que vazamentos de informações e ações paralelas podem prejudicar as apurações e expor ainda mais crianças e adolescentes.

‌



Segundo a nota, o tráfico humano dentro do próprio estado é uma prática criminosa que muitas vezes passa despercebida, mas causa impactos profundos, principalmente sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. As autoridades reforçaram que o combate exige atuação conjunta e pediram que a população denuncie casos suspeitos, sempre preservando a dignidade das vítimas.

Entenda o caso

O nome de Hytalo Santos voltou a ganhar destaque após a publicação de um vídeo do influenciador Felca sobre a “adultização” de crianças nas redes sociais.

‌



No material, Felca aponta Hytalo como um dos protagonistas na exploração de conteúdos envolvendo crianças, exibidas de forma vexatória ou sexualizada. Ele também mostra como o algoritmo favorece a entrega de produções feitas por menores de idade a redes de pedófilos.

Na manhã desta sexta-feira (15), o vídeo de Felca já contava com mais de 40 milhões de visualizações. Na terça-feira (12), Santos teve suas contas desativadas no Instagram e no TikTok.

“A plataforma já havia removido suas contas antes de qualquer denúncia: a original, em abril de 2023, e uma alternativa, criada em junho de 2025. Isso ocorreu mais de um mês antes do documentário de Felca e de toda a comoção em torno do tema”, informou a rede social ao R7.

Saiba quem é o influenciador

Hytalo é conhecido por ostentar sua rotina nas redes sociais ao lado de jovens que chama de “filhos”. Ele é investigado pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba).

Uma das adolescentes exibidas por ele, Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, gerou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela mantém um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Pouco tempo depois, Hytalo informou que Kamylinha sofreu um aborto espontâneo. O episódio gerou questionamentos nas redes, principalmente pela estratégia de marketing usada para anunciar a gravidez. Kamylinha aparecia nos conteúdos de Hytalo desde os 12 anos.

Não é a primeira vez que o influenciador é alvo de denúncias semelhantes. Criadores como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto também abordaram o assunto em suas redes.

O vídeo

No conteúdo de 50 minutos publicado no YouTube, Felca demonstra, na prática, como o algoritmo pode direcionar conteúdos de menores para pedófilos. Ele também entrevistou uma psicóloga especialista para falar sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet.

No vídeo, citou o caso de Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido por ostentar luxo e exibir sua rotina com crianças e jovens que chama de “filhos” — incluindo Kamylinha, que teve sua conta no Instagram, com mais de 10 milhões de seguidores, suspensa. Felca classificou o conteúdo de Hytalo como um “circo macabro”.

O influenciador também mencionou outros casos, como o do canal Bel Para Meninas, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos, e o de Caroliny Dreher, que, segundo Felca, teria tido conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e em outras plataformas.

“É um assunto que causa repulsa, mas precisa ser falado”, disse Felca, acrescentando que assume todas as consequências que suas denúncias possam gerar.

Bel, hoje com 18 anos, usou o TikTok para rebater as declarações. Ela classificou a polêmica de anos atrás como “fake news”, afirmou que seus pais tinham boas intenções e que apenas atenderam ao seu desejo de aparecer na internet.

