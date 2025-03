Veículos adulterados são apreendidos em operações policiais em Ituverava e Miguelópolis (SP) Motos com identificação irregular foram encontradas em cidades do interior paulista Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/03/2025 - 16h50 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h50 ) twitter

As operações policiais em Ituverava e Miguelópolis (SP) resultaram na apreensão de veículos com chassi e motor adulterados. Em Ituverava, a Polícia Militar investigou uma denúncia de venda de peças de veículos furtados em uma oficina de motos, onde foi encontrada uma moto adulterada. Já em Miguelópolis, uma motocicleta com sinais de identificação adulterados foi apreendida após perseguição policial.

Os casos estão sob investigação da Polícia Civil.