Carol Silva fala sobre a força da mulher do Fundo Social de Solidariedade Para comemorar o Dia Internacional da mulher, o Visita na Record recebe a Primeira-dama de Ribeirão Preto (SP) Visita na Record Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h26 )

Neste episódio do Visita na Record, celebramos o Dia Internacional da Mulher destacando a atuação de Carolina Silva, primeira-dama de Ribeirão Preto e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Carol compartilha sua rotina desafiadora e as iniciativas do fundo, como os programas de doação de fraldas e medicamentos.

Com formação em fonoaudiologia e vasta experiência em neurociências, Carol discute o papel das mulheres no governo e a importância de parcerias com a sociedade para ajudar os mais vulneráveis.