Delegada fala sobre desafios e avanços na defesa da mulher No mês da mulher, o Visita na Record mostra a importância de divulgar a legislação para aumentar sua eficácia Visita na Record Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 15h40 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h40 )

Neste episódio do Visita na Record, celebramos o Dia Internacional da Mulher com a presença da Dra. Patrícia de Mariane Budo, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Ribeirão Preto. Com 24 anos na Polícia Civil, ela compartilha os desafios enfrentados no combate à violência doméstica, destacando a importância do acolhimento e da Lei Maria da Penha.

A delegada discute a dificuldade das mulheres em denunciar abusos devido a fatores culturais e emocionais e enfatiza a necessidade de redes de apoio e medidas protetivas.

A entrevista aborda também a evolução das estruturas de atendimento exclusivo para mulheres e a relevância de divulgar a legislação para aumentar sua eficácia.