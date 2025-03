Jovem é morto a tiros dentro de ônibus na zona sul de SP De acordo com a SSP-SP, a vítima e o autor dos disparos eram passageiros do ônibus São Paulo|Do Estadão Conteúdo 04/03/2025 - 15h30 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h30 ) twitter

Jovem é morto a tiros dentro de ônibus na zona sul de SP Reprodução - 04/03/2025

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros dentro de um ônibus na madrugada desta terça-feira, 4, no Jardim São Rafael, zona sul de São Paulo. Ele foi baleado depois de uma discussão. De acordo com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima e o autor dos disparos eram passageiros do ônibus.

Os dois começaram a discutir quando o homem sacou uma arma e disparou contra o jovem. Ainda segundo a SSP-SP, o motorista do ônibus acionou a Polícia Militar. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSP-SP informou que o caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial (Jardim das Imbuias). A Polícia Civil fez uma perícia do local do crime e fez exames para tentar identificar o autor dos disparos.

A SPTrans comunicou que o caso ocorreu na linha 6099/10, operada pela Transwolff, que vai do Terminal Grajaú à Divisa Embu-Guaçu. Em nota, a empresa municipal lamentou e repudiou o “injustificável ato de violência”.

Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o ônibus passava pela Avenida Senador Teotônio Vilela, com cerca de 15 passageiros a bordo. Eles se assustam com a discussão dentro do coletivo e alguns se levantam.

Depois, um homem dispara três vezes e a vítima fica de joelhos no corredor do ônibus. Os outros passageiros pedem que o motorista pare o veículo e alguns deles descem.

Então, o atirador continua a bordo e o motorista segue viagem até chegar a um posto policial. É apenas nesse momento que o atirador vai embora.