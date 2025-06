Justiça mantém proibição de serviços de moto por aplicativo em São Paulo TJSP negou recurso da empresa 99 que questionava a constitucionalidade de decreto da prefeitura de São Paulo São Paulo|Do R7 02/06/2025 - 20h53 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h53 ) twitter

Serviço já estava suspenso desde a semana passada Paulo Pinto/Agência Brasil

A Justiça de São Paulo manteve a proibição de serviços de transporte de passageiros em motocicletas por aplicativos na cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira (2), a 7° Câmara de Direito Público do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) negou o recurso da 99. A empresa questionava a constitucionalidade do decreto que proíbe o serviço na cidade.

Em primeira instância, o decreto tinha sido declarado inconstitucional. Na semana passada, no entanto, o desembargador Eduardo Gouvêa já tinha determinado que as empresas de aplicativos parassem a prestação dos serviços sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 30 mil em caso de desobediência.

A prefeitura de São Paulo alega que em 2024, a cidade gastou cerca de R$ 35 milhões nos cuidados com pacientes vítimas de acidentes de moto. As empresas Uber, da Uber Moto, e a 99 Tecnologia, da 99Moto, por outro lado, alegam que suas atividades são amparadas por lei federal.

