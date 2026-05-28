São José dos Campos inova com linhas de ônibus 24 horas A Prefeitura de São José dos Campos dá mais um passo importante para modernizar a mobilidade urbana e oferecer mais comodidade à população

Linhas 24h e ampliação do atendimento noturno garantem mais opções e conforto para quem usa o transporte público Claudio Vieira/PMSJC

Desde o dia 4 de maio, o sistema de transporte público joseense passou a contar com linhas 24 horas, além da ampliação do atendimento noturno em linhas com maior demanda.

A novidade será implantada de forma gradual, reforçando o transporte coletivo em todas as regiões da cidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para tornar o sistema cada vez mais acessível, eficiente e conectado à rotina dos passageiros, especialmente de quem trabalha, estuda ou precisa se deslocar fora dos horários convencionais.

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Linhas que passam a operar 24 horas:

107 – Altos da Vila Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo304 - Colonial / Praça Afonso Pena 244 – Jardim São José / Terminal Central307A - Morumbi / Terminal Central - Via Anel Viário315 – Parque Interlagos / Terminal Central

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Linhas com ampliação de horário noturno:

Além das linhas que passam a operar 24 horas, outras linhas também terão o atendimento noturno ampliado, garantindo mais opções de deslocamento e mais comodidade para os passageiros que utilizam o transporte público no período da noite.

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313- Aquárius-Colinas / Terminal Central 215 - Vila do Tesouro/Jardim Aquárius 237 - Parque Novo Horizonte / Jardim Aquárius 219 – Jardim Santa Luzia / Terminal Central321- Alimentadora Campo dos Alemães / Jardim Satélite

Somente nesta primeira fase, o transporte público passa a contar com 55 viagens adicionais por dia.

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A ampliação do atendimento será feita de forma gradual e dará continuidade ao plano de fortalecimento do transporte noturno em São José dos Campos, com extensão de horários em linhas estratégicas do sistema.

Nas próximas etapas, terão reforço no horário noturno:

115 – Vila Dirce-Altos de Santana / Av. Engenheiro Francisco José Longo331 – Campo dos Alemães / Aquárius240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães209 – Jardim Uirá / Terminal Central343 – Alimentadora Serrote / ECO Campos de São José105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo119 – Colonial / Aquárius124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo201 – Terminal Central / Bairrinho307B – Alimentadora Morumbi / Satélite – via Av. Andrômeda

Novas linhas

A operação 24 horas também será ampliada para novas linhas, garantindo mais alternativas de deslocamento durante todo o dia e a madrugada.

Passarão a funcionar 24 horas as linhas:

121 – Urbanova - Esplanada / Terminal Central128 – Urbanova- Colinas / Terminal Central205 – Eugênio de Melo-Galo Branco / Praça Afonso Pena341A/B – ECO Campos de São José / Centro311 – Limoeiro-Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena204A/B – Novo Horizonte / Centro212 – Putim / Terminal Central – via Av. dos Astronautas305 – Jardim São Judas Tadeu / Terminal Central

Mais mobilidade

Com essa inovação São José dos Campos amplia de forma expressiva a oferta de viagens no período noturno e fortalece o transporte público como uma opção cada vez mais moderna, segura e eficiente para a população.

As melhorias fazem parte do trabalho permanente de monitoramento da operação, com ajustes planejados de acordo com a demanda e as necessidades dos usuários, reafirmando o compromisso da Prefeitura em investir em um sistema de transporte cada vez melhor para quem vive, trabalha e circula pela cidade.

*Este conteúdo é patrocinado pela Prefeitura de São José dos Campos.