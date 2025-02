‘Ainda Estou Aqui’ é o segundo filme mais visto nos EUA entre indicados ao Oscar Longa brasileiro amplia exibição, cresce nas bilheteiras e ultrapassa US$ 20 milhões em arrecadação mundial Internacional|Do R7 10/02/2025 - 08h31 (Atualizado em 10/02/2025 - 09h49 ) twitter

'Ainda Estou Aqui' amplia bilheteria em cinemas dos EUA Divulgação

O cinema brasileiro segue brilhando no cenário internacional, e Ainda Estou Aqui prova isso com números impressionantes. O filme de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres, ampliou sua exibição nos Estados Unidos, alcançando mais de 600 novas salas e arrecadando US$ 1,06 milhão no último fim de semana. Com isso, chegou a um total de US$ 2,3 milhões no país e garantiu seu lugar entre os 12 filmes mais assistidos no período.

No circuito mundial, a produção ultrapassou a marca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 116 milhões), consolidando-se como um sucesso de bilheteria.

Além da ótima recepção, Ainda Estou Aqui se destacou entre os indicados ao Oscar 2025, sendo o segundo longa mais assistido da lista. Ele ficou atrás apenas de Um Completo Desconhecido, a cinebiografia de Bob Dylan, que arrecadou US$ 1,2 milhão e ocupou a 11ª posição nas bilheteiras americanas. O brasileiro superou O Brutalista, um dos grandes candidatos da premiação, que fez US$ 914 mil no período.

Um detalhe que chama atenção é a média de arrecadação por sala. Apesar de estar presente em um número menor de cinemas — 704 contra 1.305 de Um Completo Desconhecido e 1.115 de O Brutalista —, Ainda Estou Aqui teve um desempenho superior por tela, o que reforça seu impacto entre o público.

Indicado a três categorias no Oscar — Melhor Filme, Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme Internacional —, o longa brasileiro chega à reta final da premiação com grandes expectativas. A cerimônia acontece em 2 de março, em Los Angeles.

