Avião da GOL colide com pássaros após decolar e retorna ao aeroporto de Brasília Aeronave saiu em viagem para São Paulo, mas sofreu um 'bird strike'; nenhum passageiro ficou ferido Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 23/02/2025 - 13h44 )

Um avião da GOL sofreu um 'bird strike' neste domingo em Brasília Rovena Rosa/Agência Brasil - arquivo

Uma aeronave da companhia aérea GOL sofreu uma colisão com pássaros pouco após decolar do Aeroporto de Brasília na manhã deste domingo (23). O avião tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas o incidente fez com que a aeronave precisasse retornar a Brasília.

A situação, chamada de “bird strike”, fez com que a viagem durasse cerca de meia hora. Passageiros não ficaram feridos e, de acordo com a Inframerica, não houve impacto em outros voos. “A aeronave pousou em total segurança. Não houve nenhum impacto na operação do aeroporto”, diz trecho do comunicado.

Por nota, a GOL informou que a aeronave foi levada para inspeeção e que os passageiros foram realocados em outro voo. Leia a íntegra do comunicado da companhia enviado à reportagem:

“A GOL informa que a aeronave que realizava o voo G3 1445 (BSB-CGH), com decolagem às 09h10 deste domingo (23/02), precisou retornar ao aeroporto de Brasília após a tripulação identificar um bird strike (colisão com pássaro). O pouso ocorreu em total segurança às 09h53 e a aeronave foi para a inspeção.

Os Clientes receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC, com possibilidade de reacomodação em outra aeronave - que decolou às 11h55 deste domingo - ou nos próximos voos disponíveis da GOL.

A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL"