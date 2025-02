Jovem é violentada por motorista de aplicativo no DF; suspeito é preso Caso aconteceu durante viagem de cerca de 8 km entre duas regiões administrativas do DF Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 23/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 23/02/2025 - 18h25 ) twitter

Suspeito foi encaminhadado à Deam II Divulgação/SSP

Uma jovem de 19 anos foi violentada sexualmente por um motorista de aplicativo na noite de sábado (22), no Distrito Federal. O homem abusou da jovem durante uma viagem de Samambaia a Ceilândia, trajeto de cerca de 8 km.

O suspeito foi preso com base nas informações fornecidas pela vítima. Segundo a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), ele foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Ceilândia.

Ainda segundo a PCDF, o caso foi registrado pela mãe da vítima, uma mulher de 43 anos. Nesse momento, uma ambulância do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) foi deslocada para levar a jovem ao HRT (Hospital Regional de Taguatinga). A vítima prestou depoimento no hospital.

Pelas redes sociais, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), parabenizou o trabalho rápido da PCDF. “A resposta da nossa polícia foi rápida e eficiente! O motorista de aplicativo acusado de estuprar uma jovem de 19 anos, aqui no DF, já está preso”, disse.

Saiba como denunciar

Caso de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo 190 (Polícia Militar), nas delegacias de Atendimento à Mulher (EQS 204/205 - Deam I e St. M QNM 2 - Ceilândia - Deam II) e pelo Disque 197 (PCDF). Também é possível fazer a denúncia online (www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)