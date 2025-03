Palestrante lança livro sobre abuso e superação com relatos pessoais na próxima segunda ‘Da ferida à cicatriz: Minha história de abuso, rejeição e superação’ relata abusos sofridos por Márcia Pires, que conseguiu se reerguer São Paulo|Do R7 28/03/2025 - 18h54 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h36 ) twitter

Lançamento do livro ocorre na segunda-feira Divulgação

A palestrante Márcia Pires lançará na próxima segunda-feira (31) o livro “Da ferida à cicatriz: Minha história de abuso, rejeição e superação”. A obra mostra ao público como quebrar o ciclo de sofrimento e ter uma vida nova por meio da história da autora, que sofreu violência doméstica e abuso sexual.

Com quase 230 mil exemplares, o livro será lançado às 19h30, no Templo de Salomão, em São Paulo. A obra será disponibilizada nas principais livrarias do país e em plataformas digitais, com versões em português, inglês, ucraniano e francês.

De fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025, segundo dados do Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, 5,3 milhões de mulheres sofreram algum tipo de abuso sexual ou foram forçadas a manter relação sexual contra a própria vontade.

Além disso, outras 17,7 milhões de mulheres relataram ter sofrido humilhações ou xingamentos, e quase 9 milhões sofreram batidas, tapas, empurrões ou chutes.

Sobre o livro

A vida de Márcia ganhou um novo capítulo quando ela decidiu protagonizar uma reviravolta em sua história. Ela vivia ciclos de abusos e conta como conseguiu dar um basta em anos de sofrimento, além de encontrar cura para as feridas abertas em sua alma.

Serviço

Lançamento: 31 de março

Horário: 19h30

Local: Templo de Salomão — Av. Celso Garcia, 605, 10º andar, Brás, São Paulo