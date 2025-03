Em novo julgamento no STF, Fux vota contra liberdade de Robinho Julgamento foi iniciado nesta sexta-feira (28) no plenário virtual e seguirá até a próxima sexta-feira (4) Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 11h48 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h14 ) twitter

Fux vota contra liberdade de Robinho Rafael Ribeiro/CBF - Arquivo

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou contra o recurso apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho, que tentava reverter a decisão da Corte que manteve sua prisão. O julgamento foi iniciado nesta sexta-feira (28) no plenário virtual do STF e seguirá até a próxima sexta-feira (4). Nesse formato, os ministros apresentam seus votos no sistema eletrônico sem discussões presenciais.

No recurso, os advogados de Robinho solicitaram a suspensão da pena do ex-jogador. Em novembro de 2024, o STF já havia rejeitado, por 9 votos a 2, os pedidos de liberdade de Robinho.

Em seu voto, Fux destacou que a defesa estava tentando reanalisar um tema que já havia sido debatido, afirmando: “Verifica-se, portanto, da leitura do acórdão, e pelas próprias razões recursais, que o embargante tenta, pela via imprópria, rediscutir tema que já foi objeto de análise.”

Fux ainda afirmou que o pedido da defesa tem o objetivos “meramente infringentes”, ou seja, deseja alterar o teor da decisão, e que é “incabível a rediscussão de matéria que já foi objeto de julgamento”.

Em fevereiro deste ano, Robinho pediu à Justiça a redução de sua pena após concluir um curso a distância de eletrônica, rádio e TV. No entanto, o Ministério Público de São Paulo se manifestou contra o pedido.

Relembre o caso

Ídolo do Santos e com passagens por grandes clubes como Real Madrid, Manchester City e Milan, além da Seleção Brasileira, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por sua participação no estupro coletivo de uma mulher de 23 anos. O crime ocorreu em 2013, em uma boate em Milão, Itália, onde, na época, Robinho jogava pelo Milan.

Durante as investigações, a Justiça italiana autorizou a interceptação de conversas telefônicas entre Robinho e amigos, também acusados e condenados pelo estupro. Nas gravações, o ex-jogador e seus amigos faziam piadas sobre o crime, acreditando que não seriam punidos.

De acordo com as investigações, Robinho e seus amigos estavam em uma boate de Milão, celebrando o aniversário de um deles, quando conheceram a vítima.

Robinho está preso no interior de São Paulo desde março de 2024, cumprindo a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo, conforme a sentença da Justiça italiana. Como o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir pena no exterior, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou que o ex-jogador cumpra a sentença no Brasil.