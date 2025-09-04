Operação da PF contra fraude em criptoativos apreende dólares, euros e itens de luxo Segundo a corporação, a ação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024 São Paulo|Do R7, em Brasília 04/09/2025 - 08h43 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal prendeu cinco pessoas e cumpriu dez mandados de busca em São Paulo.

A operação visa uma organização criminosa de lavagem de dinheiro através de criptoativos.

Foram apreendidos dólares, euros, documentos e itens de luxo, mas o balanço completo ainda será divulgado.

Essa ação é um desdobramento da Operação Colossus, que apreendeu mais de R$ 50 bilhões em criptoativos desde 2020.

PF apreendeu dinheiro em espécie, cheque e documentos Divulgação/PF - 4.9.2025

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (4), cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em São Paulo, no âmbito de uma investigação que mira uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, entre dólares e euros, documentos, cheques e itens de luxo. O balanço completo da apreensão ainda não foi divulgado.

De acordo com a corporação, a ação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024, quando foi preso o líder de uma rede criminosa que movimentou mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.

PF apreendeu dinheiro e relógios de luxo Divulgação/PF - 4.9.2025

O esquema utilizava empresas de fachada e laranjas para viabilizar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas.

O que são criptoativos?

Segundo a Comissão de Valores Monetários, os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores.

Esses ativos surgiram com a intenção de permitir que indivíduos ou empresas efetuem pagamentos, ou transferências financeiras eletrônicas diretamente a outros indivíduos, ou empresas, sem a necessidade da intermediação de uma instituição financeira. Tal propósito serviria - inclusive - para pagamentos ou transferências internacionais.

Atualmente existem centenas de criptoativos, dentre os quais o pioneiro e mais conhecido é o Bitcoin. Cada um deles funciona baseado em um conjunto de regras próprias, definidas pelos seus criadores e desenvolvedores.

