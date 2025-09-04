Entenda os próximos passos do julgamento da trama golpista Na próxima semana, STF dá continuidade ao julgamento do ‘núcleo crucial’ da trama golpista Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O STF iniciará na próxima semana o terceiro dia do julgamento dos réus do 'núcleo crucial' da trama golpista.

Ministros apresentarão seus votos, com a decisão final prevista para 12 de setembro.

Se condenados, as prisões não serão automáticas, dependendo de recursos das defesas.

A defesa alega falta de provas concretas e critica a construção da investigação pela Polícia Federal.

STF retoma julgamento dia 9 com votos dos ministros Gustavo Moreno/STF

Na próxima terça-feira (9), o STF (Supremo Tribunal Federal) dá início ao terceiro dia do julgamento dos réus do “núcleo crucial” da trama golpista. Na ocasião, os ministros vão apresentar seus votos para decidir se condenam ou absolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. O caso será julgado até 12 de setembro.

Os primeiros dias de julgamento foram marcados pela leitura do relatório do processo, feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a sustentação oral da PGR (Procuradoria-Geral da República) e as falas das defesas dos réus.

O que vem agora?

Com a finalização dos argumentos da defesa, os ministros da Primeira Turma do STF vão apresentar os votos, sendo Moraes o primeiro a se manifestar.

Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A decisão será dada por maioria, ou seja, quando pelo menos três dos cinco ministros votarem no mesmo sentido.

Em caso de condenação, as prisões não serão automáticas, pois pode haver o julgamento de eventuais recursos das defesas.

Após a fase dos recursos, se as condenações forem mantidas, os réus podem ser presos em alas especiais de presídios ou ficar em dependências das Forças Armadas.

O que aconteceu até aqui

Os dois primeiros dias de julgamento de Bolsonaro e de aliados tiveram argumentações sobre as reuniões ministeriais feitas entre os envolvidos e críticas à tentativa de golpe. Para Paulo Gonet, procurador-geral da República, o “golpe já estava em curso” durante reuniões feitas no governo Bolsonaro.

“Quando o presidente e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes das Forças Armadas, sob sua direção, para consultá-los sobre a execução da fase final do golpe, o golpe, ele mesmo, já está em curso de realização”, destacou.

Moraes disse que o país e o STF lamentam que se tenha tentado um golpe de Estado, mas que a sociedade e as instituições mostraram força e resiliência. Também defendeu o devido processo legal do julgamento, com ampla defesa e contraditório.

“Havendo prova da inconsciência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, estes serão absolvidos. Assim se faz a justiça”, declarou.

Argumentos das defesas

Mauro Cid

A defesa do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi a primeira a falar no período da tarde dessa terça-feira (2).

Os advogados Jair Alves Pereira e Cézar Bitencourt reforçaram a tese da discordância do modo como a Polícia Federal construiu a investigação, assim como a atitude de Moraes diante do militar por supostas divergências.

Segundo Pereira, discordâncias entre Cid e os investigadores são normais e não indicam coação ou irregularidades na delação premiada. E citou um áudio vazado com supostas contradições.

Alexandre Ramagem

Em seguida, o advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, que atua na defesa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), destacou nas alegações finais que não há provas concretas de que documentos eletrônicos investigados tenham sido transmitidos ou utilizados pelo então presidente da República.

Durante a sustentação, a ministra Cármen Lúcia chamou a atenção do advogado por ele ter definido o voto impresso como “processo eleitoral auditável”. “O processo eleitoral é amplamente auditável e passa por auditoria, enquanto o voto impresso é outra questão. Não são sinônimos”, salientou a ministra.

Almir Garnier

A defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier pediu a rescisão do acordo de delação premiada de Mauro Cid. O advogado Demóstenes Torres afirmou que a colaboração de Cid não pode ser validada diante da falta de lealdade no cumprimento do acordo.

Segundo ele, o próprio Ministério Público descreveu o delator como “omisso, resistente às obrigações pactuadas e faltoso com a verdade”. Para o defensor, seria incongruente a tentativa da PGR de manter a validade da delação sem garantir os benefícios previamente ajustados.

Anderson Torres

O advogado Eumar Novacki, responsável pela defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, acusou a PGR (Procuradoria-Geral da República) de apresentar “inverdades flagrantes” nas alegações finais do processo sobre os atos do 8 de Janeiro.

Segundo Novacki, uma das acusações mais graves feitas pelo Ministério Público seria a de que Torres teria forjado provas no processo, ao alterar passagens aéreas de uma viagem realizada para os Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2023, quando deixou o país com a família.

Paulo Sérgio Nogueira

O advogado Andrew Fernandes, que representa Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro, contestou as acusações e reafirmou a postura “democrática” do cliente, além do posicionamento contrário ao golpe de Estado.

“Ele atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Ele não fazia parte dessa organização criminosa”, declarou na sustentação oral realizada nesta quarta-feira (3).

Jair Bolsonaro

Já a defesa de Bolsonaro afirmou que não conhecia a íntegra do processo sobre a trama golpista.

“Não conheço a íntegra desse processo. Em uma instrução de menos de 15 dias, não tive como analisar o conjunto de provas. Estamos falando de bilhões de documentos. A instrução começou em maio e estamos em setembro”, argumentou o advogado Celso Vilardi.

Augusto Heleno

Matheus Milanez, que representa o general da reserva Augusto Heleno, afirmou que o militar foi monitorado pela “Abin (Agência Brasileira de Inteligência) paralela” e negou qualquer participação do cliente nas ações da agência.

Segundo a defesa, que mostrou uma parte do relatório do inquérito, o general teria sido monitorado 11 vezes. A falta do indiciamento de Heleno também foi levantada pelo advogado. Augusto Heleno era ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) durante o governo de Jair Bolsonaro.

Braga Netto

Advogado do general Walter Braga Netto, José Luis Mendes de Oliveira Lima reclamou da colaboração de Mauro Cid e disse que Braga Netto pode ser condenado a morrer na cadeia pela “delação premiada mentirosa” do tenente-coronel.

“Eu sou um defensor do acordo de delação premiada. Mas ele tem que ser coerente, tem que ter provas”, disse. Além disso, a defesa lembrou que Cid mudou de versão diversas vezes durante o processo.

Para Oliveira Lima, Cid é um “artista de péssima qualidade”. Além disso, ele afirmou que o delator mente “descaradamente” e “mente o tempo todo”.

Para a defesa, o documento tem “vícios”, como a coação de Mauro Cid, o que contraria a voluntariedade — preceito que deve ser seguido durante a conclusão do acordo.

“O colaborador jamais agiu com espontaneidade. Eles tinham a narrativa pronta e não buscavam a verdade, apenas que fosse confirmada”, disse.

Perguntas e Respostas

Quais são os próximos passos do julgamento da trama golpista?

Na próxima terça-feira (9), o STF (Supremo Tribunal Federal) inicia o terceiro dia do julgamento dos réus do “núcleo crucial” da trama golpista. Os ministros apresentarão seus votos, com a decisão final prevista para o dia 12 de setembro. Após a finalização dos argumentos da defesa, o ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a votar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A decisão será tomada pela maioria, ou seja, pelo voto de três dos cinco ministros. Se houver condenação, as prisões não serão automáticas, pois podem ocorrer recursos das defesas.

O que foi discutido nos primeiros dias do julgamento?

Os primeiros dias de julgamento foram marcados pela leitura do relatório do processo, realizada pelo ministro Alexandre de Moraes, e pela sustentação oral da PGR (Procuradoria-Geral da República), além das defesas dos réus. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que o “golpe já estava em curso” durante reuniões ministeriais no governo Bolsonaro. Moraes lamentou a tentativa de golpe de Estado, destacando a força da sociedade e das instituições.

Quais foram as alegações das defesas dos réus?

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid argumentou que as discordâncias com a Polícia Federal são normais e não indicam irregularidades. O advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, que defende o deputado federal Alexandre Ramagem, afirmou que não há provas concretas de que documentos eletrônicos investigados tenham sido utilizados pelo ex-presidente. A defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, pediu a rescisão do acordo de delação premiada de Mauro Cid, alegando falta de lealdade no cumprimento do acordo.

Quais foram as acusações feitas contra os réus?

O advogado Eumar Novacki, que defende o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, acusou a PGR de apresentar “inverdades flagrantes” nas alegações finais. Ele contestou a acusação de que Torres teria forjado provas relacionadas a uma viagem aos Estados Unidos. O advogado Andrew Fernandes, que representa Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, defendeu a postura democrática de seu cliente, afirmando que ele não fazia parte da organização criminosa. A defesa de Jair Bolsonaro alegou não ter tido acesso à íntegra do processo sobre a trama golpista.

O que foi mencionado sobre o general Augusto Heleno?

A defesa de Augusto Heleno afirmou que ele foi monitorado por uma “Abin paralela” e negou sua participação nas ações da agência. O advogado destacou que o general foi monitorado 11 vezes e questionou a falta de indiciamento de Heleno, que era ministro do GSI durante o governo Bolsonaro.

