INSS supera 41 milhões de benefícios pagos por mês com total de R$ 83 bilhões
Ao mesmo tempo, a fila de espera disparou no primeiro semestre deste ano e encerrou o mês de junho em 2,44 milhões de requerimentos
O número de aposentadorias, pensões e auxílios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ultrapassou a marca de 41 milhões por mês.
Segundo dados da folha de pagamentos de junho, a última divulgada, o instituto pagou 41.223.901 benefícios previdenciários e assistenciais.
Desse total, 6.630.406 são assistenciais e 34.593.495 previdenciários. O valor bruto atingiu R$ 83 bilhões.
No mesmo período do ano passado, o número de beneficiários era de 40,2 milhões, com um total de R$ 77,2 bilhões.
Ao mesmo tempo, a fila de espera para receber benefícios do INSS disparou no primeiro semestre deste ano e encerrou o mês de junho em 2,4 milhões de requerimentos.
O tempo médio de concessão dos benefícios foi de 59 dias no sexto mês do ano.
Evolução mensal da folha de benefícios
Ainda conforme o levantamento, o número de benefícios previdenciários que pagam até um salário mínimo (R$ 1.518) é de 21.650.139. Já o valor máximo (R$ 8.157,41) é pago a apenas 797 segurados.
Em relação ao mês anterior, a quantidade de benefícios concedidos diminuiu 7,27% e o valor de benefícios concedidos caiu em 8,71%.
Dos 713,9 mil benefícios concedidos em junho, 630,3 mil foram previdenciários, 83,6 mil assistenciais, e 32 benefícios de legislação especial.
Segundo o INSS, o total de benefícios era de 31,5 milhões, em 2022, passou para 39 milhões, em 2023, e para 40 milhões, em 2024.
Um dos fatores para a alta seria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, para reduzir o tempo de análise de processos administrativos e de realização de exames médico-periciais.
Déficit
Nos primeiros seis meses do ano, o o déficit previdenciário superou R$ 200 bilhões. O número se refere ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social), que inclui os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS.
É o maior valor para o primeiro semestre já registrado na série histórica, acima até de 2020, ano da pandemia de Covid-19.
No PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026 encaminhado pelo governo federal ao Congresso na semana passada, a previsão para os benefícios da Previdência para o próximo ano é de R$ 1,110 trilhão.
Como pedir o benefício
- O pedido de aposentadoria pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135
- A documentação pode ser anexada no Meu INSS ou, após agendamento pelo sistema ou pelo 135, apresentada numa agência do Instituto
- O segurado deve preencher os dados pessoais e de contato, que serão utilizados pelo INSS, caso sejam solicitados documentos complementares
- Depois, o sistema apresenta os períodos trabalhados ou contribuídos.
- O segurado precisará anexar os documentos que tiver e que não aparecerem nessa lista.
- No caso de atividade como professor do ensino básico ou atividade sujeita a agentes nocivos, é preciso indicar, para que sejam consideradas na análise do benefício
- Caso o INSS precise de documentos complementares, o segurado será convocado para cumprimento de exigência, por carta, e-mail ou SMS
- O segurado pode acompanhar o andamento do processo pelo telefone 135 ou Meu INSS
