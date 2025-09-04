INSS supera 41 milhões de benefícios pagos por mês com total de R$ 83 bilhões Ao mesmo tempo, a fila de espera disparou no primeiro semestre deste ano e encerrou o mês de junho em 2,44 milhões de requerimentos Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA INSS pagou mais de 41 milhões de benefícios em junho, totalizando R$ 83 bilhões.

A fila de espera para benefícios subiu para 2,4 milhões de requerimentos.

O tempo médio de concessão de benefícios foi de 59 dias no mês de junho.

O déficit previdenciário ultrapassou R$ 200 bilhões nos primeiros seis meses de 2025, o maior registrado para esse período. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pagamento do INSS já passa de 41 milhões de benefícios LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22.07.2025

O número de aposentadorias, pensões e auxílios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ultrapassou a marca de 41 milhões por mês.

Segundo dados da folha de pagamentos de junho, a última divulgada, o instituto pagou 41.223.901 benefícios previdenciários e assistenciais.

Desse total, 6.630.406 são assistenciais e 34.593.495 previdenciários. O valor bruto atingiu R$ 83 bilhões.

No mesmo período do ano passado, o número de beneficiários era de 40,2 milhões, com um total de R$ 77,2 bilhões.

‌



Ao mesmo tempo, a fila de espera para receber benefícios do INSS disparou no primeiro semestre deste ano e encerrou o mês de junho em 2,4 milhões de requerimentos.

O tempo médio de concessão dos benefícios foi de 59 dias no sexto mês do ano.

‌



Evolução mensal da folha de benefícios

Valor bruto da folha do INSS Reprodução/INSS

Ainda conforme o levantamento, o número de benefícios previdenciários que pagam até um salário mínimo (R$ 1.518) é de 21.650.139. Já o valor máximo (R$ 8.157,41) é pago a apenas 797 segurados.

Em relação ao mês anterior, a quantidade de benefícios concedidos diminuiu 7,27% e o valor de benefícios concedidos caiu em 8,71%.

‌



Dos 713,9 mil benefícios concedidos em junho, 630,3 mil foram previdenciários, 83,6 mil assistenciais, e 32 benefícios de legislação especial.

Segundo o INSS, o total de benefícios era de 31,5 milhões, em 2022, passou para 39 milhões, em 2023, e para 40 milhões, em 2024.

Um dos fatores para a alta seria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, para reduzir o tempo de análise de processos administrativos e de realização de exames médico-periciais.

Déficit

Mutirão do INSS realizado em Taguatinga (DF) Rafael Carvalho/INSS - 26.07.25

Nos primeiros seis meses do ano, o o déficit previdenciário superou R$ 200 bilhões. O número se refere ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social), que inclui os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS.

É o maior valor para o primeiro semestre já registrado na série histórica, acima até de 2020, ano da pandemia de Covid-19.

No PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026 encaminhado pelo governo federal ao Congresso na semana passada, a previsão para os benefícios da Previdência para o próximo ano é de R$ 1,110 trilhão.

Como pedir o benefício

O pedido de aposentadoria pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135

A documentação pode ser anexada no Meu INSS ou, após agendamento pelo sistema ou pelo 135, apresentada numa agência do Instituto

O segurado deve preencher os dados pessoais e de contato, que serão utilizados pelo INSS, caso sejam solicitados documentos complementares

Depois, o sistema apresenta os períodos trabalhados ou contribuídos.

O segurado precisará anexar os documentos que tiver e que não aparecerem nessa lista.

No caso de atividade como professor do ensino básico ou atividade sujeita a agentes nocivos, é preciso indicar, para que sejam consideradas na análise do benefício

Caso o INSS precise de documentos complementares, o segurado será convocado para cumprimento de exigência, por carta, e-mail ou SMS

O segurado pode acompanhar o andamento do processo pelo telefone 135 ou Meu INSS

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.