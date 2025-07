PF prende líder de quadrilha que trocou mala de brasileiras presas e enviava cocaína à Alemanha Em 2023, Kátyna Baía e Jeanne Paolini ficaram 38 dias atrás das grades em Frankfurt por causa de bagagem com 40 kg da droga São Paulo|Khauan Wood*, da Agência RECORD 22/07/2025 - 10h20 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF pegou líder de grupo de criminosos que enviava cocaína para a Alemanha Divulgação/Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) prendeu, nesta terça-feira (22), um dos líderes do bando que enviava cocaína para a Alemanha por meio de malas com etiquetas trocadas a partir do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A quadrilha envia a droga pelo terminal pelo menos desde 2022. Em março de 2023, criminosos do grupo trocaram as bagagens das brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, de Goiânia, que ficaram 38 dias atrás das grades em Frankfurt devido ao golpe.

Os agentes da PF cumpriram hoje mandados da 4ª Fase da Operação Colateral, chamada de Last Call. Segundo as investigações, a organização retirava as etiquetas de malas de passageiros comuns e colocava em bagagens recheadas de cocaína.

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal prendeu um dos líderes de uma quadrilha que enviava cocaína para a Alemanha usando malas trocadas no Aeroporto de Guarulhos.

Kátina Baía e Jeanne Paolini, brasileiras, foram presas na Alemanha por 38 dias após as malas serem substituídas por bagagens com 40 kg de cocaína.

A PF desarticulou o esquema e identificou quase todos os líderes da quadrilha, mas faltava o chefe preso hoje.

As autoridades alemãs reconheceram a troca das malas e, após ação de advogados, as brasileiras foram libertadas, apesar da demora da Justiça. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na ocasião do engano e punição às goianas, que foram presas na Alemanha, a PF conseguiu desarticulou a quadrilha, sobretudo os funcionários que trabalhavam dentro do aeroporto e operacionalizavam o esquema.

‌



Quase todos os líderes também tinham sido identificados, com exceção do chefe preso hoje. Nos últimos seis meses, os investigadores se debruçaram sobre os passos do líder da quadrilha.

Malas com cocaína

Kátyna e Jeanne foram presas em 5 de março de 2023 na Alemanha após ter as etiquetas das malas trocadas no Aeroporto de Guarulhos por bagagens com drogas.

‌



Elas ficaram mais de um mês presas em Frankfurt, sob a acusação de terem levado 40 kg de cocaína na bagagem.

Porém as próprias autoridades alemãs, depois de atuação de advogados brasileiros, reconheceram que as malas haviam sido trocadas no aeroporto.

‌



O caso ganhou destaque devido à demora da Justiça alemã em libertar as brasileiras, mesmo após a apresentação de provas sólidas que comprovavam sua inocência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Nayara Paiva, da Agência RECORD

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp