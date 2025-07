PM prende suspeitos de roubar quase R$ 23 mil em canetas emagrecedoras em bairro nobre Trio ainda levou remédios para disfunção erétil, fraldas e R$ 1.000 em dinheiro de farmácia no Brooklin, na zona sul de São Paulo São Paulo|Letícia Assis, da Agência RECORD 19/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 19/07/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assaltantes roubaram itens avaliados em mais de R$ 23 mil Reprodução/RECORD

Três suspeitos armados foram presos após assaltar uma farmácia na Praça General Gentil Falcão, localizada na região do Brooklin, área nobre da zona sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (18). O crime aconteceu por volta das 19h50.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes pegaram remédios de alto custo, como canetas emagrecedoras, medicamentos para disfunção erétil e fraldas. Segundo a corporação, a estimativa é que todos os produtos recuperados equivalem a cerca de R$ 23 mil. O trio ainda pegou cerca de R$ 1.000 em dinheiro do cofre da farmácia.

Imagens das câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. O primeiro, que carregava uma mochila, entrou pela porta da frente e foi seguido pelos dois comparsas. Todos estavam de moletom e de boné. Na sequência, um dos envolvidos acompanhou uma funcionária até o caixa. Durante a ação, clientes entraram na loja sem notar o assalto.

O mesmo homem foi visto ainda roubando itens das prateleiras. Em seguida, o outro suspeito pegou fraldas próximas ao caixa, antes de fugir do estabelecimento acompanhado pelos outros dois assaltantes.

‌



Após a fuga, uma vítima acionou a PM e relatou que os criminosos estavam usando uma mochila rosa durante a abordagem. Com as informações, equipes da Força Tática do 12° BPMM iniciaram patrulhamento pela região e, ainda no bairro, avistaram um Volkswagen Fox com ocupantes suspeitos e decidiram abordar.

Ao se aproximarem do veículo, os agentes notaram dois homens no banco da frente e um terceiro tentando se esconder nos bancos de trás. Após buscas, a mochila com os itens roubados também foi localizada no carro.

‌



Imagens a que a Agência RECORD teve acesso mostram os suspeitos sendo retirados da viatura da PM, levados em seguida à delegacia. O caso foi apresentado no 27° Distrito Policial do Campo Belo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp