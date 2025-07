Polícia Federal apreende mais de 26kg de drogas e prende cinco por tráfico em Guarulhos Substâncias foram encontradas em fundos falsos de bagagens e também ingeridos em cápsulas São Paulo|Do R7 28/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Polícia Federal apreendeu mais de 26kg de drogas em Guarulhos/SP durante o último fim de semana.

Cinco pessoas foram presas, quatro delas planejavam embarcar para a França com entorpecentes ingeridos e em fundos falsos de bagagens.

Além disso, 20kg de drogas foram encontrados em uma mala abandonada que chegou do Canadá.

Os presos foram apresentados à Justiça Federal e um inquérito está em andamento para investigar a mala abandonada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

26kg de drogas foram apreendidos durante o fim de semana Reprodução/Polícia Federal - Arquivo

A PF (Polícia Federal) apreendeu mais de 26kg de entorpecentes, prendeu cinco pessoas por tráfico internacional de drogas e cumpriu ordem judicial de apreensão de passaporte no Aeroporto Internacional de São Paulo . As ações aconteceram durante o último fim de semana (26 e 27) em Guarulhos/SP.

Segundo a PF, os suspeitos presos foram quatro pessoas que iriam embarcar para a França, sendo que três deles haviam ingerido cápsulas com entorpecentes e outra transportava a substância em um fundo falso da bagagem.

Um outro suspeito foi flagrado em 6kg de drogas em fundos falsos. Ele teria chegado ao Brasil vindo do México. 20kg de drogas foram apreendidos dentro de uma mala abandonada que veio do Canadá.

A corporação afirma que os detidos que tinham ingerido as cápsulas de drogas foram encaminhados para um hospital para expelir as substâncias com segurança, sob escolta. “Todos os presos foram apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas”, explica.

‌



Um inquérito foi instaurado para apurar a responsabilidade sobre o caso da mala abandonada que foi apreendida.

