Senado inicia missão para buscar reaproximação com EUA em meio a tensão comercial

RESUMO DA NOTÍCIA Uma delegação de oito senadores inicia missão para reaproximação com os EUA em meio a tensões comerciais.

As novas tarifas norte-americanas, que começam a valer em breve, já impactam setores estratégicos da economia brasileira, como agronegócio e carnes.

Os senadores buscam manter canais de diálogo e negociar soluções de longo prazo, evitando confrontos diretos.

Exportadores alertam para perdas significativas e a importância de uma abordagem diplomática para lidar com a crise. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Da esqueda para direta, Tereza Cristina; Fernando Farias, Marcos Pontes, Nelsinho Trad e Esperidião Amin reunidos nos EUA Reprodução/Instagram/@astropontes/ 27.7.2025

Uma delegação de oito senadores inicia nesta segunda-feira (28) uma série de compromissos para buscar a reaproximação com os EUA (Estados Unidos da América), em meio ao agravamento das tensões comerciais após o anúncio de novas tarifas contra produtos brasileiros

As novas taxas passam a valer na sexta-feira (1º) e já afeta setores como o agronegócio e da aviação. A agenda inclui reuniões com parlamentares norte-americanos, empresários, especialistas em comércio internacional e representantes de organismos multilaterais, mas não há previsão de encontros com autoridades americanas.

Segundo os parlamentares, o foco é demonstrar a disposição do Legislativo brasileiro em fortalecer a interlocução bilateral e construir pontes institucionais em resposta ao cenário de incertezas.

O grupo defende que os canais técnicos e diplomáticos com os EUA permaneçam ativos, mas que sejam acompanhados de uma articulação política em alto nível, como forma de demonstrar disposição ao diálogo e à construção de soluções de longo prazo.

Que o esplendor do nascer do dia inspire positivamente nossa missão ao EUA na semana que vem. O Senado brasileiro escolhe o diálogo. pic.twitter.com/eYixaPPSWc — Senador Nelsinho Trad (@nelsinhotrad) July 26, 2025

Segundo o presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a missão tem caráter suprapartidário e se trata de uma resposta institucional a uma crise que afeta empregos, exportações e investimentos em setores estratégicos da economia. “Preservar empregos. Este é o nosso norte”, afirmou o senador. “Não viemos aqui para confrontar. Viemos para conversar”, disse.

Setores em alerta

Exportadores brasileiros de diversos setores já sentem os impactos antes mesmo da data. O setor de pescado, por exemplo, afirma que o comércio com os EUA representa cerca de 70% do destino dos produtos exportados.

Em uma carta divulgada na semana passada, a Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescado) afirmou que, com as novas taxas, estima-se que cerca de R$ 300 milhões em produtos estejam parados entre pátios portuários, embarcações e unidades industriais.

Outro setor que já sente os efeitos, mesmo antes da vigência oficial das tarifas, é o industrial. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Claudio Bier, afirma que algumas empresas têm até 95% das operações voltadas para o mercado norte-americano.

“Temos empresas de madeira que exportam até 95% da produção para os Estados Unidos. Algumas vão fechar, outras já deram férias coletivas. Hotéis que recebiam importadores americanos estão vazios porque os compradores não vieram. O impacto já é real”, declarou.

Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, alerta que o cenário pode piorar caso o Brasil adote medidas retaliatórias.

“Se houver retaliação, haverá aumento de custo para tudo o que é importado dos EUA. Ou teremos que comprar de outras origens, muitas vezes em condições piores ou mais caras. E ainda há o risco de tréplica: o Brasil sobe tarifas aqui e os EUA sobem mais lá”, explicou.

Carne também é afetada

Outro setor já impactado por tarifas é o de carnes. Em somente três meses, as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 80%. Em julho, foram exportadas somente 9.700 toneladas, contra mais de 47.800 toneladas em abril, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

As novas tarifas norte-americanas preocupam produtores e exportadores brasileiros. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) avalia que as perdas decorrentes das tarifas unilaterais podem chegar a R$ 175 bilhões nos próximos dez anos. Isso representa uma redução do PIB brasileiro a longo prazo de 1,49%. Caso o Brasil imponha tarifas de 50% lineares aos produtores norte-americanos, o impacto seria maior e chegaria a R$ 259 bilhões, com redução do PIB de longo prazo de 2,21%.

Agenda

Segunda-feira (28)

8h30* — Reunião na Residência oficial da Embaixadora do Brasil em Washington

13h* — Reuniões com lideranças empresariais e representantes do Brasil-U.S. Business Council — Sede da U.S. Chamber of Commerce

Terça-feira (29)

A agenda do dia envolve compromissos estratégicos com autoridades norte-americanas.

Quarta-feira (30)

08h30* — Americas Society / Council of the Americas

10h15* — Coletiva de imprensa da missão oficial

*Horários no fuso local de Washington (GMT-4), uma hora a menos que Brasília

Diplomacia como saída

Diante do cenário, especialistas e autoridades defendem o caminho da negociação.

A economista Carla Beni, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), destacou a tradição diplomática do Brasil. “Mesmo com a Lei da Reciprocidade, o primeiro passo é o diálogo. O segundo, acionar organismos internacionais. E só então pensar em retaliações”, disse à Record News.

Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, reforça: “Bater de frente com os EUA seria um desastre total.”

O professor Hugo Garbe lembra que o Brasil depende mais economicamente dos EUA do que o inverso. “Não temos estrutura para um embate direto. A diplomacia precisa ser estratégica e focar na redução das tarifas.”

Para o mestre em finanças Hulisses Dias, da Universidade de Sorbonne, qualquer sinal de insegurança pode afastar investidores estrangeiros. “É preciso evitar retaliações diretas. O ideal seria buscar medidas que pressionem setores estratégicos americanos sem prejudicar a economia brasileira.”

Senadores

A delegação é composta por oito senadores:

Nelsinho Trad (PSD-MS) — presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) e líder da missão;

Tereza Cristina (PP-MS) — ex-ministra da Agricultura e vice-presidente da CRE;

Jaques Wagner (PT-BA) — líder do governo no Senado;

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) — vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil–Estados Unidos e ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações;

Rogério Carvalho (PT-SE) — líder do PT no Senado;

Carlos Viana (Podemos-MG);

Fernando Farias (MDB-AL); e

Esperidião Amin (PP-SC).

