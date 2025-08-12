PF mira grupo que desviava químicos para o tráfico, apreende relógios e bloqueia R$ 72 milhões
São cumpridos 20 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão em SP e no RJ
A Polícia Federal apreendeu ao menos quatro relógios de luxo e uma quantia ainda não informada durante uma operação contra um grupo acusado de desviar produtos químicos para o tráfico de drogas.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 59 contas bancárias e o sequestro e bloqueio de 83 bens móveis e imóveis pertencentes aos investigados, totalizando até R$ 72 milhões.
Ao todo, mais de 200 policiais federais cumprem 20 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado de São Paulo e na capital do Rio de Janeiro.
A investigação teve início em São José dos Campos, após a análise de dados de uma empresa do setor de suplementos alimentícios e energéticos à base de cafeína, que apresentou movimentação atípica na compra de um produto controlado.
Outras duas empresas do mesmo ramo também foram identificadas. Juntas, durante o período da investigação, elas adquiriram mais de 550 toneladas de cafeína sem qualquer lastro econômico, financeiro ou logístico, ocultando as transações com a emissão de notas fiscais falsas.
