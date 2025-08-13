Reconhecimento facial captura foragido por homicídio no Brás quatro horas após mandado Sistema Smart Sampa ajudou a GCM a localizar Diego Henrique Rodrigues, acusado de homicídio qualificado em Minas Gerais São Paulo|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A GCM prendeu Diego Henrique Rodrigues, condenado por homicídio qualificado, em São Paulo.

A captura ocorreu quatro horas após a emissão do mandado de prisão, utilizando o sistema Smart Sampa.

Rodrigues estava foragido e cumpria pena em regime fechado, com mandado por evasão do sistema prisional.

O sistema Smart Sampa ajudou a capturar 1.631 foragidos desde novembro de 2024. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Procurado foi encontrado na região do Brás Reprodução/Prefeitura de São Paulo

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) prendeu nesta terça-feira (12) no Brás, em São Paulo, um homem condenado por homicídio qualificado em Minas Gerais. A captura aconteceu apenas quatro horas depois da emissão do mandado de prisão, graças ao sistema de reconhecimento facial Smart Sampa.

As câmeras do programa identificaram Diego Henrique Rodrigues na Rua João Teodoro, região do Brás, no centro da capital.

As imagens foram enviadas em tempo real à central de videomonitoramento, que acionou equipes da GCM do Comando Operacional Centro. A abordagem ocorreu sem resistência.

Rodrigues tinha mandado expedido pela Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves (MG) por evasão do sistema prisional.

‌



Veja o momento da prisão:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ele cumpria pena por homicídio qualificado e ainda tem quatro anos, 11 meses e 23 dias de prisão em regime fechado para cumprir. Após a captura, ele foi encaminhado ao 8º Distrito Policial e ficou à disposição da Justiça.

O Smart Sampa é o maior sistema de monitoramento urbano da América Latina, com 31,6 mil câmeras espalhadas por pontos estratégicos da cidade.

‌



Segundo a Prefeitura de São Paulo, desde novembro de 2024, a tecnologia possibilitou a prisão de 1.631 foragidos, sendo 1.311 apenas em 2025. No mesmo período, 3.093 pessoas foram presas em flagrante e 79 desaparecidos foram localizados.

