Tarcísio aponta Lula como responsável por tarifa dos EUA sobre o Brasil Tarifa de 50% anunciada por Trump a mais alta entre as novas taxas divulgadas até agora pelo presidente dos Estados Unidos São Paulo|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarcísio tentou isentar o ex-presidente e atribuir a medida à atual gestão de Lula Mônica Andrade/Governo do Estado de SP - 28/06/2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi às redes sociais nesta quarta-feira (9) comentar a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. Apesar de Trump ter citado diretamente Jair Bolsonaro (PL) em seu comunicado, Tarcísio tentou isentar o ex-presidente e atribuir a medida à atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado”, escreveu Tarcísio em sua conta oficial. Segundo ele, o governo brasileiro priorizou relações com regimes autoritários e se afastou dos principais investidores.

“Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema”, acrescentou o governador, que é cotado como possível candidato à Presidência da República em 2026.

A publicação gerou reações imediatas. A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) criticou duramente Tarcísio, chamando-o de “traidor da pátria”. Já o ministro Márcio França, titular da pasta do Empreendedorismo, alfinetou o governador e pediu “cuidado com as bandeiras que carrega”, publicando uma imagem de Tarcísio usando um boné com o slogan da campanha de Trump — “Make America Great Again” (“Tornar a América Grande de Novo”).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O anúncio de Trump ocorre em um momento delicado da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos e já é explorado politicamente por diferentes grupos. Tarcísio, aliado de Bolsonaro e ex-ministro da Infraestrutura, tem mantido presença ativa nas redes e no debate público, consolidando-se como um dos nomes de peso da direita para a disputa presidencial de 2026.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp