Tarcísio e outros governadores confirmam presença em manifestação com Bolsonaro

Tarcísio posta foto com Bolsonaro antes de ato na Paulista Reprodução/Redes Sociais/@tarcisiogdf - 29/06/2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outros governadores confirmaram presença na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para este domingo (29), na Avenida Paulista, em São Paulo. Este será o sétimo ato público liderado por Bolsonaro desde que deixou o cargo em 2022.

Além de Tarcísio, participarão do evento os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Jorginho Mello (PL-SC). Os quatro se reuniram com Bolsonaro antes da manifestação, em um encontro que contou também com o senador Jaime Bagattoli (PL-RO), o deputado federal Zucco (PL-RS) e o vereador Renan Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente.

“Já estamos reunidos com o presidente Jair Bolsonaro para encontrar o mar verde e amarelo, logo mais, lá na Paulista. Justiça já!”, publicou Tarcísio em suas redes sociais, junto de uma foto do encontro.

O ato também contará com a participação de parlamentares próximos a Bolsonaro, como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além dos senadores Magno Malta (PL-ES), Jorge Seif (PL-SC) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

‌



Entre as ausências, estão nomes que já estiveram em atos anteriores ao do ex-presidente, como os governadores Cláudio Castro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (União-GO) e Ratinho Junior (PSD-PR). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também não confirmou presença na manifestação.

Assim como em edições anteriores, cada orador deve abordar temas específicos. Além de críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal), os discursos devem focar em pautas como o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) — revogado pelo Congresso — e denúncias de fraudes no INSS.

