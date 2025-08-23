Brasil avança na vacinação contra o HPV e supera média global Cobertura entre meninas superou 82% em 2024; entre meninos, também houve um salto com a retomada das ações de vacinação Saúde|Do R7, em Brasília 23/08/2025 - 11h14 (Atualizado em 23/08/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil alcança 82% de cobertura vacinal contra HPV entre meninas de 9 a 14 anos, superando a média global de 12%.

O aumento na vacinação é resultado da retomada do Programa Nacional de Imunizações e estratégias regionais adaptadas.

Meninos também foram incluídos na vacinação, com cobertura subindo de 45,46% em 2022 para 67,26% em 2024.

Ministério da Saúde lança estratégia de resgate vacinal para adolescentes não vacinados e altera esquema para dose única contra HPV. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cobertura entre meninas superou 82% em 2024 Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

Em 2024, o Brasil alcançou uma cobertura vacinal contra o HPV de mais de 82% entre meninas de 9 a 14 anos, um índice que supera amplamente a média global de apenas 12%, conforme dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Entre os meninos da mesma faixa etária, o país registrou 67% de cobertura vacinal.

Esses números refletem uma reversão significativa da tendência de queda na vacinação infantil, observada desde 2023 em 15 das 16 vacinas do calendário nacional.

Esse avanço se atribui à retomada do PNI (Programa Nacional de Imunizações), à oferta contínua de vacinas, a mobilizações nacionais, à vacinação em escolas e à adoção de estratégias regionais adaptadas às especificidades locais.

O aumento da cobertura vacinal é notável: entre as meninas, o índice subiu de 78,42% em 2022 para 82,83% em 2024; entre os meninos, o salto foi de 45,46% em 2022 para 67,26% em 2024, representando um crescimento de cerca de 22 pontos percentuais em apenas dois anos.

‌



A inclusão dos meninos no esquema vacinal também reforça a proteção contra doenças como a meningite.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para ampliar ainda mais a proteção, o Ministério da Saúde lançou uma estratégia de resgate vacinal para adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados, com mais de 106 mil vacinados até 21 de agosto deste ano.

‌



Estados com maiores índices de não vacinados, como São Paulo e Rio de Janeiro, iniciaram recentemente essa ação, com expectativas de crescimento da adesão nas próximas semana.

Além disso, foram fortalecidas parcerias com sociedades científicas, organizações não governamentais e o Ministério da Educação para promover vacinação em escolas, campanhas educativas e ações de combate à desinformação.

‌



Desde 2024, o esquema vacinal passou a prever dose única contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, em substituição ao modelo anterior de duas doses — uma medida alinhada às recomendações da OMS e parte do compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero, com a meta de atingir 90% de cobertura entre meninas até 2030.

O SUS (Sistema Único de Saúde) já distribuiu mais de 75 milhões de doses desde 2014, consolidando-se como uma das políticas de imunização mais abrangentes do mundo.

Perguntas e respostas

Qual é a cobertura vacinal contra o HPV no Brasil em 2024?

Em 2024, o Brasil alcançou uma cobertura vacinal contra o HPV de mais de 82% entre meninas de 9 a 14 anos, superando a média global de apenas 12%. Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura vacinal foi de 67%.

Como foi a evolução da vacinação infantil no Brasil?

Os números refletem uma reversão significativa da tendência de queda na vacinação infantil, observada desde 2023 em 15 das 16 vacinas do calendário nacional. Entre as meninas, a cobertura subiu de 78,42% em 2022 para 82,83% em 2024. Entre os meninos, o aumento foi de 45,46% em 2022 para 67,26% em 2024, representando um crescimento de cerca de 22 pontos percentuais em dois anos.

Quais fatores contribuíram para esse aumento na vacinação?

O aumento da cobertura vacinal se atribui à retomada do Programa Nacional de Imunizações, à oferta contínua de vacinas, mobilizações nacionais, vacinação em escolas e adoção de estratégias regionais adaptadas às especificidades locais.

Qual é a nova estratégia do Ministério da Saúde para adolescentes não vacinados?

O Ministério da Saúde lançou uma estratégia de resgate vacinal para adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados, com mais de 106 mil vacinados até 21 de agosto deste ano. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro iniciaram recentemente essa ação, com expectativas de crescimento da adesão nas próximas semanas.

Como o Brasil está promovendo a vacinação em escolas?

Foram fortalecidas parcerias com sociedades científicas, organizações não governamentais e o Ministério da Educação para promover vacinação em escolas, campanhas educativas e ações de combate à desinformação.

Qual é a nova diretriz para o esquema vacinal contra o HPV?

Desde 2024, o esquema vacinal passou a prever uma dose única contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas doses. Essa medida está alinhada às recomendações da OMS e faz parte do compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero, com a meta de atingir 90% de cobertura entre meninas até 2030.

Quantas doses de vacina contra o HPV foram distribuídas pelo SUS?

O SUS já distribuiu mais de 75 milhões de doses desde 2014, consolidando-se como uma das políticas de imunização mais abrangentes do mundo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp