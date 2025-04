Brasília debate saúde mental no trabalho com palestra de especialista referência na área Evento no Hípica Hall com a doutora Ana Beatriz Barbosa visa oferecer ferramentas para enfrentar desafios emocionais no trabalho Saúde|Do R7, em Brasília 30/04/2025 - 14h19 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h19 ) twitter

A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa falará sobre problemas tanto no serviço público como na iniciativa privada Ana Beatriz Barbosa/Divulgação

Brasília sedia palestra sobre saúde mental e qualidade de vida no ambiente de trabalho, ministrada pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, referência nacional no tema. O evento ocorre no Hípica Hall nesta quarta-feira (30), a partir das 19h.

Em um cenário nacional marcado pela pior crise de saúde mental da última década, a palestra busca oferecer conhecimento, acolhimento e ferramentas práticas para profissionais do setor público e privado enfrentarem desafios emocionais.

Dados do Ministério da Previdência apontam mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais no Brasil em 2024, o maior número dos últimos dez anos. O Distrito Federal figura entre as regiões com altas taxas proporcionais, reforçando a urgência da discussão na capital.

O objetivo do evento é proporcionar uma abordagem didática e sensível aos problemas enfrentados no cotidiano laboral, como burnout, ansiedade e baixa autoestima.

‌



A expectativa é reunir profissionais de diversas áreas, gestores, estudantes e representantes de instituições públicas e privadas, promovendo um espaço de escuta e aprendizado coletivo.

