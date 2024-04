Campanha de vacinação contra gripe em SP começa nesta segunda-feira (25) Ação segue até 5 de maio, com estimativa de imunização de 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários, como crianças, gestantes e idosos

Campanha de vacinação começa para grupos prioritários (Tony Winston/ Agência Saúde - Arquivo)

O Governo de São Paulo inicia nesta segunda-feira (25) a campanha de vacinação contra a gripe — doença provocada pelo vírus influenza. A ação acontece nos 645 municípios paulistas até o dia 5 de maio e visa ampliar a cobertura vacinal contra a gripe para 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários como crianças de até seis anos, gestantes, professores do ensino básico e idosos.

Com a chegada do outono, há maior prevalência das doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e resfriados. A diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) da Secretaria de Estado da Saúde, Tatiana Lang D'Agostini, explica que a mudança de estação propicia o aumento de casos e a vacinação pode prevenir esse cenário.

"Esse período acentua as doenças respiratórias agudas, por isso, para evitar a proliferação do vírus, é fundamental adotar as medidas de prevenção e se imunizar", afirmou a especialista, que também destaca a necessidade de ampliação da imunização.

"Em 2023, tivemos uma cobertura de 53% em todo estado. A meta para essa campanha, é que ela supere os números do ano anterior, fazendo com que o máximo de pessoas estejam imunizadas", acrescentou.

O CVE recebeu do Ministério da Saúde mais de 1,7 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza. A distribuição para os GVE (Grupos de Vigilância Epidemiológica) foi feita nos dias 19 e 20 de março.

Vacina 100 Dúvidas

O Governo de São Paulo criou o portal "Vacina 100 Dúvidas" com as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

- Profissionais de saúde

- Gestantes

- Puérperas

- Professores do ensino básico e superior

- Povos indígenas

- Quilombolas

- Idosos com 60 anos ou mais de idade

- Pessoas em situação de rua

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Profissionais das Forças Armadas;

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas