Campanha foca na prevenção ao HIV, sífilis e outras ISTs Ministério da Saúde reforça a estratégia da prevenção combinada, para a prevenção do HIV, sífilis, hepatites B e C e outras ISTs Saúde|R7 Conteúdo e Marca 28/02/2025 - 14h58 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h16 )

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como o HIV, sífilis e as hepatites B e C, são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas principalmente por meio de relação sexual desprotegida. É fundamental o uso de métodos preventivos, como os preservativos interno e externo, gel lubrificante, vacina para hepatite B, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) à infecção do HIV e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para o HIV, hepatites virais e outras ISTs.

Esse é o recado da campanha do Ministério da Saúde para o Carnaval deste ano. Com o tema “Bora combinar? Prevenção no carnaval é sucesso.”, a pasta reforça a estratégia prevenção combinada [CB1] contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Fazer testes regularmente também é uma forma de prevenção e possibilita o tratamento precoce do HIV, sífilis, hepatites B e C e outras ISTs.

Informe-se na Unidade de Saúde mais próxima sobre a prevenção combinada e não deixe de se proteger.