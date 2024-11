Câncer de próstata matou, em média, 47 homens por dia em 2023, diz Sociedade de Urologia Segundo especialistas, o diagnóstico tardio pode reduzir as chances de cura e aumentar a letalidade da doença Saúde|Do R7, com informações da Agência Brasil 03/11/2024 - 16h37 (Atualizado em 03/11/2024 - 16h37 ) twitter

Casos podem aumentar nos próximos anos Reprodução/TV Brasil - Arquivo

Com base em dados do Ministério da Saúde, a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) informou que o câncer de próstata matou, em média, 47 brasileiros por dia em 2023. A associação alerta para os riscos de crescimento dos casos da doença, em meio à campanha do Novembro Azul. A revista científica internacional Lancet, em um texto publicado no primeiro semestre, prevê que o número de novos casos deve aumentar nos próximos anos.

As informações nacionais mostram que 17 mil homens morreram da doença no ano passado, e o diagnóstico tardio aumenta a letalidade da enfermidade, reduzindo as chances de cura. O presidente da SBU, Luiz Otávio Torres, ressalta que os homens tendem a buscar menos atendimento médico do que as mulheres. “Ele fica totalmente sem alguém para cuidar dele, até que chegue a idade adulta e, muitas vezes, sem estar informado sobre tudo o que pode acontecer, acaba desenvolvendo tumores oncológicos em estágios mais avançados”, explica.

Torres também ressalta que o acompanhamento deve começar cedo e levar em conta a saúde geral. “Não estamos falando apenas de urologia; a saúde geral do homem, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, vida sedentária e obesidade, são fatores associados a tumores como o câncer de próstata. A importância de o homem fazer os exames e cuidar da sua saúde é diagnosticar doenças em fases iniciais e poder tratá-las, aumentando a sobrevida”, diz Torres.

Casos em alta

Segundo a comissão de câncer de próstata da Lancet, os casos da doença devem duplicar até 2040, passando de 1,4 milhão em 2020 para 2,9 milhões em 2040, devido ao aumento da expectativa de vida global. A previsão é que também haja um aumento de 85% no número de mortes (de 375 mil em 2020 para 694 mil em 2040).

Sintomas

Entre os principais sintomas do câncer de próstata estão:

Dificuldade para urinar;

Sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro;

Diminuição do jato de urina;

Dores na região pélvica;

Presença de sangue na urina ou no sêmen.

Porém, os especialistas alertam para os casos assintomáticos, principalmente nas fases iniciais, tornando o acompanhamento ainda mais importante. O câncer de próstata, quando detectado precocemente, tem grandes chances de cura.

Exames

Segundo o Ministério da Saúde, a recomendação médica é que, a partir dos 50 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico). Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos.