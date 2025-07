Casos de dengue caem mais de 75% no Brasil no primeiro semestre de 2025 Nos primeiros seis meses, o país acumulou 1.514.477 casos da doença; foram 6.271.062 em 2024 Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

1.363 pessoas morreram por causa da dengue em 2025 Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

Após um ano marcado por números históricos de infecções e mortes provocadas pela dengue , 2025 apresenta um cenário mais controlado.

Nos primeiros seis meses, o Brasil registrou 1.514.477 casos prováveis da doença — uma redução de quase 76% em relação ao mesmo período de 2024, quando o país somou 6.271.062 notificações.

Em ambos os anos, a tendência foi semelhante: aumento gradual entre janeiro e março, com pico da doença neste último mês, seguido por queda progressiva. Os dados são do Ministério da Saúde.

Neste ano, o ápice ocorreu com 387.580 casos em março. Em 2024, esse número foi quase cinco vezes maior, chegando a 1.734.535 no mesmo mês. Somados, março e abril do ano passado superam todos os registros do primeiro semestre de 2025.

‌



Confira a tabela abaixo com um comparativo:

Casos prováveis de dengue no Brasil Luce Costa/Arte R7

De acordo com o Ministério da Saúde, a queda expressiva está relacionada a estratégias de prevenção, controle do vetor, qualificação da assistência, campanhas de comunicação e adoção de novas tecnologias.

‌



“A pasta tem reforçado a capacitação de profissionais, o apoio a estados e municípios, a ampliação da vacinação e a preparação da rede de atendimento”, informou a nota oficial.

Óbitos por dengue

Desde o início de 2025, foram confirmadas 1.363 mortes por dengue, e outras 589 estão sob investigação. Diferentemente do ano anterior, a letalidade tem crescido nos últimos meses, mesmo com a redução dos casos. Abril contabilizou 252 mortes, maio teve 310 e junho, 350.

‌



Em 2024, entre janeiro e dezembro, o país totalizou 6.297 óbitos confirmados, além de 378 em análise.

Your browser does not support the video tag.

O maior número de mortes foi registrado em maio, com 1.344. Antes disso, os boletins indicaram 163 em janeiro, 227 em fevereiro, 601 em março e 1.082 em abril. Após o pico, houve declínio até setembro, mês com 191 vítimas, seguido de nova elevação a partir de outubro.

O ministério ressalta que os picos de infecção e de mortes não coincidem devido ao tempo necessário para a conclusão das investigações, que podem levar até 60 dias.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp