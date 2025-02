Congresso Internacional de Odontologia reúne maiores nomes do setor em São Paulo Entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2025, a capital paulista será palco da 42ª edição do (CIOSP), promovida pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas APCD Saúde|Do R7 24/01/2025 - 19h02 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h02 ) twitter

Fachada da associação, localizada na capital paulista, no bairro Santana Divulgação

A 42ª edição do Congresso Internacional de Odontologia (CIOSP) promete revolucionar o cenário da Odontologia, trazendo as mais recentes inovações tecnológicas, abordagens de ponta e oportunidades de networking com os maiores nomes do setor. Entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2025, São Paulo será palco do evento, promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas APCD.

Reconhecido como um dos maiores e melhores eventos odontológicos do mundo, o CIOSP será realizado no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista. Com quatro dias de intensa programação, o congresso oferece uma verdadeira imersão em conhecimento, inovação e oportunidades. São mais de 70 mil metros quadrados de área de exposição, reunindo empresas nacionais e internacionais de todos os setores da Odontologia e reafirmando a relevância global do evento.

“O CIOSP é como a Disneylândia da Odontologia: há algo para cada fase da carreira do Cirurgião-Dentista, desde o acadêmico até o especialista com décadas de experiência, bem como para as profissões auxiliares e afins. É uma imersão completa no mundo da Odontologia, unindo ciência, prática e inovação”, destaca o presidente da APCD, Dr. Wilson Chediek.

Programação científica de excelência

A grade científica do CIOSP, reconhecida por sua robustez e qualidade, reunirá renomados especialistas nacionais e internacionais. Palestras, workshops, cursos e hands-on abordarão as principais tendências globais, os avanços tecnológicos e os tratamentos mais inovadores. Para a coordenadora científica do evento, Dra. Sofia Takeda Uemura, o objetivo é preparar os profissionais para as demandas do futuro: “Nossa missão é oferecer uma programação científica de excelência, que destaque as tendências globais e capacite os participantes a enfrentarem os desafios da era digital e da inteligência artificial”.

Feira de Exposições: tecnologia, inovação e oportunidades

Um dos grandes destaques do CIOSP é sua feira de exposições, que contará com as principais marcas e empresas do setor odontológico. Os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto tecnologias de ponta, novos produtos e soluções inovadoras que estão moldando o futuro da profissão. Além disso, a maioria dos estandes oferecerá palestras gratuitas, ampliando as possibilidades de aprendizado prático e teórico em um ambiente interativo e dinâmico.

Saúde pública em foco

O evento também será palco do Encontro Nacional de Saúde Bucal e do Projeto Saúde Coletiva, iniciativas voltadas para o debate e a promoção da saúde bucal no setor público, reforçando o compromisso do CIOSP com o desenvolvimento da Odontologia em todas as esferas. Mais do que um congresso Além de toda a programação científica e técnica, o CIOSP proporciona momentos de lazer e interação. Shows diários e sorteios de prêmios farão parte da programação, oferecendo uma experiência mais agradável e completa para todos os participantes. “No último CIOSP, recebemos congressistas de mais de 60 países. Isso mostra como a Odontologia brasileira é reconhecida globalmente, sendo uma das mais inovadoras e uma das que mais pública artigos científicos no mundo”, finaliza o presidente da APCD, Dr. Wilson Chediek.

Serviço 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP

Data: de 22 a 25 de janeiro de 2025 Horário: 10h às 20h

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo

Site: www.ciosp.com.br

Sobre o CIOSP O Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP é um dos maiores, melhores e mais tradicionais eventos de Odontologia do mundo, promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas APCD desde 1957. Realizado anualmente desde 2002, o CIOSP tem como objetivo fomentar o avanço científico e profissional da área, além de ser uma plataforma de integração entre renomados profissionais e as principais empresas do setor, contribuindo para moldar o futuro da profissão.