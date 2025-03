Dengue tem redução de 68% de casos em relação a 2024 no país, mas número aumenta em SP Segundo os dados do Ministério da Saúde, foram registrados 502 mil casos prováveis este ano contra 1,6 milhão no ano passado Saúde|Do Estadão Conteúdo 09/03/2025 - 09h38 (Atualizado em 09/03/2025 - 09h38 ) twitter

DF teve 440 mortes por dengue em 2024 Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 09.01.2025

O número de casos de dengue no Brasil caiu 68,6% nos dois primeiros meses de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os dados do Ministério da Saúde, foram registrados 502 mil casos prováveis da doença, 235 mortes confirmadas e 491 em investigação nas nove primeiras semanas do ano. Em 2024, ano da maior epidemia de dengue da história do país, nesse mesmo período haviam sido contabilizados 1,6 milhão de casos prováveis, 1.356 mortes confirmadas e 85 em investigação. Ou seja, além da redução no número de casos, o número de mortes confirmadas caiu 82% de um ano para o outro.

Porém, a quantidade de pessoas infectadas pela dengue ainda permanece alta. Para comparar, em 2023 o número de casos prováveis nos dois primeiros meses havia sido de 261 mil. A quantidade de mortes confirmadas e prováveis havia sido de 189 e 13, respectivamente. Isso quer dizer que, na comparação com 2023, 2025 registrou aumento de 93% no número de casos.

A região Sudeste é a que mais teve registros de dengue nos primeiros meses de 2025: foram 367 mil casos prováveis e 191 mortes confirmadas. Só em São Paulo foram 291 mil casos prováveis, com 176 mortes confirmadas.

No estado, aliás, a tendência é inversa à nacional - o número de casos aumentou de 2024 para 2025. No ano passado, as nove primeiras semanas do ano haviam contabilizado 271 mil casos prováveis e 226 mortes confirmadas. Ou seja, houve aumento de 7 3% nos casos de um ano para outro.

‌



De acordo com o Ministério da Saúde, o que preocupa em São Paulo é a presença do sorotipo 3 da dengue, que não circulava no país há 15 anos. A pasta explica que esse sorotipo é considerado um dos mais virulentos da doença e tem mais potencial de causar formas graves de dengue.

Segundo o ministério, a circulação de um novo sorotipo pode levar a “epidemias significativas”. A Saúde aponta que o aumento no número de casos de dengue no Brasil entre 2000 e 2002 foi relacionado à introdução do sorotipo 3 no País.

‌



A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiu um alerta para risco de surtos de dengue na América Latina devido à circulação desse sorotipo. Outros países com presença do sorotipo 3 são: Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicarágua, Peru e Porto Rico.

A recomendação à população continua sendo eliminar focos de água parada, que são criadouros do mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti. Outras iniciativas de prevenção são usar repelente e instalar telas nas janelas. Em caso de sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos, é preciso procurar assistência médica imediatamente.