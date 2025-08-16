EMS entra para o Guinness com maior aferição de pressão arterial feita simultaneamente A ação, em parceria com a Omron Healthcare Brasil, mobilizou 1.397 pessoas em diferentes cidades brasileiras Saúde|Do R7 16/08/2025 - 18h05 (Atualizado em 16/08/2025 - 18h17 ) twitter

A ação marcou feito histórico no combate à hipertensão Divulgação

A EMS, maior farmacêutica do Brasil, conquistou neste sábado (16) um feito inédito: entrou para o Guinness World Records ao promover a maior aferição simultânea de pressão arterial já registrada no mundo. A marca foi oficialmente auditada e reconhecida, segundo o Guinness.

A ação, parte da campanha “É de Coração”, foi realizada em parceria com a Omron Healthcare Brasil e mobilizou 1.397 pessoas em diferentes cidades brasileiras, além de mais de 50 pontos extras de aferição em farmácias, clínicas, praças e locais de grande circulação.

O evento contou com a participação de centenas de profissionais de saúde e voluntários em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, entre outras.

‘Impacto real vai além do recorde’

A iniciativa buscou incentivar o monitoramento regular da pressão arterial e ampliar o acesso à prevenção. Segundo o Ministério da Saúde, 27,9% dos adultos brasileiros já receberam diagnóstico de hipertensão — sendo 29,3% mulheres e 26,4% homens — e mais da metade abandona o tratamento. O objetivo da iniciativa foi oferecer acesso facilitado à aferição e incentivar hábitos de monitoramento regular, prevenção e adesão ao tratamento.

‌



Para o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez, o reconhecimento internacional reforça a responsabilidade social da empresa.“Esse recorde é simbólico, mas o impacto real é ainda maior. Em poucas horas, conseguimos levar informação, diagnóstico e prevenção a centenas de brasileiros”, afirmou.

Campanha foi realizada com a parceria estratégica da Omron Healthcare Brasil Divulgação

O diretor-médico da EMS, Iran Gonçalves Jr., destacou a importância de ações de triagem em locais públicos. “Aferir a pressão em espaços públicos é uma oportunidade de identificar pessoas que desconhecem ser hipertensas ou que não estão com a pressão controlada, alertando-as para procurar acompanhamento médico”, disse.

‌



Tecnologia e prevenção

A Omron, parceira estratégica da ação, forneceu equipamentos de alta precisão e suporte técnico em todos os pontos de aferição.“Queremos deixar um legado de conscientização e prevenção, incentivando o controle da pressão arterial em todo o país”, declarou Fernanda Villalobos, diretora-geral da empresa no Brasil.

Mais de 1.397 pessoas, de diferentes cidades brasileiras, participaram do evento Divulgação

Campanha ‘É de Coração’

Criada em 2023, a iniciativa reforça o compromisso da EMS em ir além dos medicamentos e ampliar o acesso a informações de qualidade sobre hipertensão.

‌



“Estar no Guinness é uma honra e um orgulho imensuráveis. Essa conquista reforça nosso propósito de cuidar de pessoas e dá visibilidade global à hipertensão, que é a principal causa de morte no mundo”, destacou Joaquim Alves, diretor da Unidade de Prescrição Médica da EMS.

