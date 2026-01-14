Entenda como estresse, ansiedade e depressão afetam a saúde do coração Cardiologista Daniel Magnoni diz que essas doenças estão relacionadas diretamente com a agressão das artérias

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Campanha Janeiro Branco destaca a importância da saúde mental e sua relação com a saúde cardíaca.

Estresse, ansiedade e depressão podem afetar a pressão arterial e a frequência cardíaca.

Dr. Daniel Magnoni explica como essas condições podem levar a doenças cardiovasculares e arteriosclerose.

Sintomas como taquicardia, insônia e dificuldade de concentração devem ser observados com atenção. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante esse mês acontece a campanha Janeiro Branco para a conscientização da importância da saúde mental. E a ciência indica que ela está diretamente conectada à saúde cardiológica. Estresse, ansiedade e depressão afetam a pressão arterial e a frequência cardíaca.

O Hora News desta quarta-feira (14) recebeu o médico cardiologista Daniel Magnoni para explicar os danos que isso pode causar para o coração. Ele começa esclarecendo que o Janeiro Branco é uma forma de conscientizar as pessoas sobre doenças relacionadas ao estresse e doenças cardiovasculares.

‌



Daniel diz que, sem dúvidas, sintomas como estresse, preocupação e nervoso excessivo causam muitas doenças: “Essas doenças estão relacionadas diretamente com a agressão às artérias. Essa agressão torna a artéria, o sistema cardiovascular, mais suscetível a lesões de tromboses, depósito de gordura e formação da famosa arteriosclerose, que está relacionada diretamente com a origem das doenças cardiovasculares”, explica.

Daniel Magnoni diz que sintomas como estresse, preocupação e nervoso excessivo são causadores de muitas doenças Reprodução/Record News

Segundo o especialista, o cortisol é um dos hormônios com mais pedidos de exames em consultório atualmente: “É a única forma laboratorial de você saber se a pessoa está estressada ou não. Porque a descarga de adrenalina não é medida laboratorialmente. Mas quando nós conversamos com os pacientes, facilmente a gente pode, na conversa diária, do dia a dia, identificar”.

‌



O médico afirma que palidez, sudorese, taquicardia, ansiedade, boca seca, insônia, dificuldade de concentração, dificuldade de ter um sono adequado, maior ocorrência de diarreia, maior ocorrência de gastrite, problemas respiratórios e turvamento da visão são alguns dos sintomas que precisam de atenção.

Search Box Busque no R7 Ansiedade Depressão Saúde Saúde mental Agressão

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!