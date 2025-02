Frequência com que você evacua pode afetar sua saúde muito além do intestino, sugere estudo Pesquisa relaciona a constipação ao aumento do risco de doenças renais crônicas e neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson

Saúde|Do R7 18/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h06 ) twitter

