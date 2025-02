Ministério da Saúde lança estratégia para vacinar 3 milhões de jovens contra o HPV Mobilização terá foco em 121 municípios com os maiores índices de jovens não vacinados Saúde|Do R7, em Brasília 25/02/2025 - 08h03 (Atualizado em 25/02/2025 - 08h03 ) twitter

Estratégia para vacinar 3 milhões de jovens Julia Prado/Ministério da Saúde - Arquivo

O Ministério da Saúde iniciou uma campanha nacional para vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados contra o HPV (papilomavírus humano). A iniciativa busca corrigir a defasagem vacinal acumulada desde 2014, quando a vacina foi incorporada ao calendário nacional, e proteger essa faixa etária contra doenças associadas ao vírus, como o câncer do colo do útero.

A mobilização terá foco em 121 municípios com os maiores índices de jovens não vacinados. Nessas localidades, estima-se que 2,95 milhões de adolescentes ainda precisem receber a imunização. A meta do Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 90% desse público.

Ações estratégicas

A campanha contará com um plano de microplanejamento envolvendo estados e municípios. A vacinação será intensificada em locais estratégicos, como escolas, faculdades e postos de saúde. Além disso, cada município deverá elaborar um plano de ação com base em sua realidade local, garantindo que a vacina chegue aos adolescentes que perderam a oportunidade de se imunizar anteriormente.

Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), reforça a importância de ações direcionadas e do uso de dados para alcançar esse público. “Temos vacinas suficientes e um planejamento estruturado para garantir a imunização dos adolescentes, incluindo aqueles que não receberam a dose na faixa etária ideal”, afirmou.

Nova ferramenta para monitoramento da vacinação

Como parte da estratégia, o Ministério da Saúde lançou um painel de monitoramento exclusivo para o HPV. Disponível no sistema da pasta, a ferramenta permite que gestores municipais acompanhem a cobertura vacinal desde 2014, identifiquem áreas mais vulneráveis e comparem a evolução dos índices ao longo dos anos. “Esse painel será essencial para um planejamento mais eficiente, direcionando esforços para as regiões com menor adesão à vacina”, destacou Gatti.

Os estados com os maiores percentuais de adolescentes não vacinados são:

Rio de Janeiro (54%)

Acre (40%)

Distrito Federal (38%)

Roraima (36%)

Amapá (32%)

Esforço para resgatar adolescentes não vacinados

Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 7 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos ainda não foram imunizados contra o HPV. Todas as diretrizes da campanha estão detalhadas na publicação Recomendações para o resgate dos não vacinados com a vacina HPV, disponível no site do Ministério da Saúde.