Padilha anuncia Grupo de Trabalho para aprimorar enfrentamento a futuras pandemias Iniciativa ocorre exatamente cinco anos após a Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia de Covid-19 Saúde|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 08h19 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h19 )

Ministro Alexandre Padilha anuncia Grupo de Trabalho Divulgação/Ministério da Saúde - 11/03/2025

Em reunião realizada nesta terça-feira (11) com representantes de sociedades médicas e multidisciplinares, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a criação de um Grupo de Trabalho para aprimorar a capacidade do Brasil de enfrentar surtos, epidemias e os impactos das mudanças climáticas. A iniciativa ocorre exatamente cinco anos após a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarar a pandemia de Covid-19, em 11 de março de 2020.

“O Grupo de Trabalho será coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e terá como objetivo propor um modelo de estrutura para que cada estado possa estar melhor preparado para futuras crises sanitárias”, afirmou Padilha.

“Não podemos esquecer o que o Brasil passou durante a pandemia, com mais de 700 mil vidas perdidas. Precisamos garantir que o país tenha uma resposta mais eficiente para a Covid-19 e suas consequências, como a covid longa, e para outras emergências de saúde pública”, acrescentou o ministro.

A reunião contou com a participação de entidades como a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

O encontro teve como propósito não apenas fortalecer a interlocução com o Ministério da Saúde, mas também avaliar os avanços das políticas de enfrentamento à Covid-19 nos últimos anos. Com a criação do Grupo de Trabalho, o Ministério da Saúde busca estruturar um plano nacional para respostas rápidas e coordenadas a crises sanitárias futuras.