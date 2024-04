Preocupado com sarampo, HPV e Covid-19, Ministério da Saúde lança campanha de vacinação nas escolas

Alto contraste

A+

A-

Ministério lança campanha nacional de vacinação Ministério lança campanha nacional de vacinação (Edis Henrique Peres/R7)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse nesta quarta-feira (3) que as coberturas vacinais que mais preocupam a pasta são sarampo, HPV e Covid-19. A declaração foi dada durante lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação nas Escolas, realizado no Centro de Ensino Fundamental 306 Norte do Distrito Federal.

"A preocupação é sempre muito grande com o sarampo, até porque ele retornou e queremos eliminá-lo. Mas eu diria que todas as vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização, como Covid-19 e HPV, são uma preocupação", destacou.

Relacionado ao HPV, nesta semana o Ministério da Saúde emitiu nota técnica que alterou o esquema vacinal do imunizante para dose única. O público-alvo continua sendo formado por meninas e meninos de 9 a 14 anos, assim como pessoas com imunocomprometimento ou vítimas de violência sexual.

"Estamos fazendo uma busca ativa dos jovens até 19 anos que ainda não foram vacinados. É um tempo de reconstruir a confiança na saúde, na educação e na vacinação", reforçou Nísia.

O vírus do HPV é o principal causador de câncer de colo de útero. Ano passado, foram aplicadas 6,1 milhões de doses da vacina contra o HPV, o maior número desde 2018 (5,1 milhões) e que representa um aumento de 42% em relação a 2022, quando foram aplicadas pouco mais de 4 milhões de doses.

Campanha nas escolas

Sobre o começo da vacinação nas escolas, a ministra destacou a importância de facilitar o acesso às campanhas para os pais e responsáveis.

"Há a orientação de que os pais que, por alguma razão, não queiram a vacinação, deixem uma declaração com esse sentido nas escolas. A comunidade escolar, a Secretaria de Educação e o Ministério da Saúde trabalham não de forma impositiva pela vacinação, mas de forma assertiva para garantir a proteção dessas crianças. E estamos fazendo justamente esse apelo, de como é importante essa vacinação para as crianças e jovens", disse a titular da pasta.