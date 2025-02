Programa de dignidade menstrual beneficia mais de 2 milhões de brasileiras em um ano Programa contou com um investimento de R$ 119,7 milhões do Ministério da Saúde Saúde|Do R7, em Brasília 19/01/2025 - 09h43 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h00 ) twitter

Programa dignidade menstrual beneficia mais de 2 milhões de brasileiros Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

Em seu primeiro ano de execução, o Programa Dignidade Menstrual alcançou 2,1 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade ou baixa renda em todo o Brasil. A iniciativa, que garante acesso a itens essenciais de higiene menstrual, distribuiu 240,3 milhões de absorventes entre 17 de janeiro, data de seu lançamento, e 31 de dezembro de 2024. O programa contou com um investimento de R$ 119,7 milhões do Ministério da Saúde.

A primeira entrega de absorventes foi realizada em Jaboticabal, São Paulo. Desde então, a ação expandiu para todas as regiões do país, com distribuições em mais de 31 mil farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Entre os estados beneficiados, a Bahia liderou o número de atendimentos, com 278.431 pessoas contempladas, seguida pelo Ceará (245.195) e Pernambuco (234.194). Esses três estados representaram 34,5% dos atendimentos em todo o país.

Além de fornecer absorventes, o programa promove ações de conscientização sobre saúde menstrual e combate aos estigmas relacionados ao tema. Desde 2023, o Ministério da Saúde capacita agentes públicos para abordar questões como a menarca, prevenção de infecções e doenças, e o impacto da pobreza menstrual na qualidade de vida e autoestima das brasileiras.

‌



Entenda como funciona o programa

Instituído pelo Decreto nº 11.432 em 8 de março de 2023, o programa é fruto de uma parceria entre diversos ministérios, incluindo Saúde, Educação, Justiça e Direitos Humanos. Ele busca combater a pobreza menstrual e assegurar dignidade e cidadania para milhões de brasileiras.

Para ter acesso ao benefício, é necessário:

‌



Ter entre 10 e 49 anos;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Atender a uma das condições:

Viver em extrema vulnerabilidade social (renda de até R$ 218 por pessoa);



Ser estudante de escola pública com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;



Estar em situação de rua (sem limite de renda).

A retirada dos absorventes ocorre em farmácias credenciadas do Farmácia Popular. O beneficiário deve apresentar uma autorização emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, válida por 180 dias, além de documento de identidade e CPF. Menores de 16 anos devem ser acompanhados por um responsável. Cada beneficiário tem direito a 40 unidades para dois ciclos menstruais, renováveis a cada 56 dias.