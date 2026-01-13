Veja dicas de como evitar problemas de saúde causados pelo excesso de calor Termômetros marcaram 41°C no Rio de Janeiro, e cidade registrou dia mais quente do verão; médica alerta para cuidados necessários

A cidade do Rio de Janeiro registrou o dia mais quente do verão, nesta segunda-feira (12): 41°C. Esse calor forte liga o sinal de alerta para riscos à saúde. Em entrevista ao News das 19h desta terça (13), a cardiologista Vivian Jonke detalha os cuidados necessários em dias muito quentes.

Segundo a médica, o excesso de calor pode aumentar os batimentos cardíacos, causando, então, um aumento da pressão arterial e elevando o risco de infarto ou derrame. “A gente tem visto um maior movimento nos prontos-socorros de pacientes com exaustão por calor, com sintomas como: fraqueza, desidratação, até mesmo desmaio e sensação de cansaço, pelo calor extremo”, destaca.

Vivian pontua que evitar exposição solar no período de 12h às 16h, muita hidratação — com pelo menos dois litros de líquido por dia —, roupas leves, deixar a casa bem arejada e janelas abertas no período noturno podem ser atitudes que evitam danos e possíveis óbitos desencadeados pelas altas temperaturas.

