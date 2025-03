Câmara Municipal de Salvador analisa criação do ‘Dia do Influenciador Digital’; saiba mais Foto: DivulgaçãoA Câmara Municipal de Salvador analisa um projeto de lei que propõe a inclusão... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 05h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 05h45 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA Câmara Municipal de Salvador analisa um projeto de lei que propõe a inclusão do ‘Dia do Influenciador Digital’ no calendário oficial do município. O projeto, de autoria do vereador Kiki Bispo (União Brasil), sugere que a data seja comemorada em 28 de outubro.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa proposta e sua importância para os influenciadores digitais!

