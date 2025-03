Salvador recebe investimento de R$ 126,6 milhões em água e esgoto no mês do aniversário de 476 anos Foto: Ascom SIHSO Governo do Estado da Bahia anunciou, nesta quarta-feira (26), um pacote de... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 03h24 (Atualizado em 27/03/2025 - 03h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Ascom SIHSO Governo do Estado da Bahia anunciou, nesta quarta-feira (26), um pacote de R$ 126,6 milhões em investimentos para obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Salvador. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues durante evento no Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário, e integra a programação comemorativa pelos 476 anos da capital baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse importante investimento!

Leia Mais em Taktá:

Prefeitura de Salvador inicia novo ciclo de Planejamento Estratégico para 2025-2028

Vitória empata com Moto Club, garante liderança do Grupo A e mira o mata-mata da Copa do Nordeste

Carro roubado em Salvador é recuperado pela PRF na BR-101