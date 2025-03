Consulta sobre regulação de apostas chega ao fim e define próximos passos; entenda Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil aposta celularA consulta pública para a agenda regulatória da Secretaria... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

aposta

Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil aposta celularA consulta pública para a agenda regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda se encerra nesta quinta-feira (27), após mais de dois meses de contribuições de indivíduos e empresas interessadas. As sugestões podem ser enviadas até o fim do dia por meio da plataforma Participa + Brasil.

Consulte no nosso parceiro Taktá para entender todos os detalhes sobre a regulamentação das apostas no Brasil! saiba mais.

Leia Mais em Taktá:

Mercado Modelo suspende atividades neste domingo (30); entenda

Suspeito de estuprar enteadas de 11 e 13 anos é preso em Barra

Feira de Santana proíbe músicas com teor discriminatório na Micareta 2025