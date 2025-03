Governo investe R$ 4 milhões em viaturas e nova unidade da PM Foto: Alberto Maraux/ Ascom SSPInvestimento governo, entrega viaturas e sede PMBAO policiamento em Salvador recebeu... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h11 ) twitter

Investimento governo, entrega viaturas e sede PMBA

Foto: Alberto Maraux/ Ascom SSPInvestimento governo, entrega viaturas e sede PMBAO policiamento em Salvador recebeu um reforço com a entrega de 64 novas viaturas e a inauguração de uma unidade da Polícia Militar. O investimento de R$ 4 milhões tem o objetivo de ampliar o patrulhamento ostensivo e as ações preventivas na cidade. A entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), no bairro do IAPI, durante o evento ‘São Salvador 476 anos’.

