IPVA com desconto de 8% vence nesta quinta (27) para placas de final 1 Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilTermina nesta quinta-feira (27) o prazo para proprietários de veículos com... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 07h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 07h06 )

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilTermina nesta quinta-feira (27) o prazo para proprietários de veículos com placa de final 1 quitarem o IPVA 2025 com 8% de desconto, válido para pagamento em cota única. Quem optar por parcelar o imposto em até cinco vezes, sem desconto, também deve pagar a primeira parcela até esta data. Para veículos com placa final 2, os prazos vão até sexta-feira (28).

Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre o IPVA e não perca os prazos!

